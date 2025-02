La lista completa de los ganadores de los Premios BAFTA 2025

El domingo se celebraron los premios BAFTA de cine 2025 en el Royal Festival Hall de Londres, con el actor David Tennant como anfitrión de la prestigiosa ceremonia.

“Conclave” encabezó la lista con 12 nominaciones y se llevó cuatro al final de la velada, entre ellas la de mejor película británica y mejor película. El drama de época “The Brutalist” ganó cuatro premios, entre ellos el de mejor director para Brady Corbet y el de mejor actor principal para Adrien Brody.

MEJOR PELÍCULA

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Emilia Pérez

MEJOR DIRECCIÓN

Sean Baker, Anora

The Brutalist, Brady Corbet

Edward Berger, Conclave

Denis Villeneuve, Dune: Part Two

Jacques Audiard, Emilia Pérez

Coralie Fargeat, The Substance

MEJOR ACTRIZ

Cynthia Erivo, Wicked

Demi Moore, The Substance

Karla Sofía Gascón, Emilia Pérez

Marianne Jean-Baptiste, Hard Truths

Mikey Madison, Anora

Saoirse Ronan, The Outrun

MEJOR ACTOR

Adrien Brody, The Brutalist

Colman Domingo, Sing Sing

Hugh Grant, Heretic

Ralph Fiennes, Conclave

Sebastian Stan, The Apprentice

Timothée Chalamet, A Complete Unknown

MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA

Ariana Grande, Wicked

Felicity Jones, The Brutalist

Isabella Rossellini, Conclave

Jamie Lee Curtis, The Last Showgirl

Selena Gomez, Emilia Pérez

Zoe Saldaña, Emilia Pérez

MEJOR ACTOR SECUNDARIO

Clarence Maclin, Sing Sing

Edward Norton, A Complete Unknown

Guy Pearce, The Brutalist

Jeremy Strong, The Apprentice

Kieran Culkin, A Real Pain

Yura Borisov, Anora

MEJOR GUION ORIGINAL

Anora

The Brutalist

Kneecap

A Real Pain

The Substance

MEJOR GUION ADAPTADO

A Complete Unknown

Conclave

Emilia Pérez

Nickel Boys

Sing Sing

MEJOR PELÍCULA BRITÁNICA

Bird

Blitz

Conclave

Gladiator II

Hard Truths

Kneecap

Lee

Love Lies Bleeding

The Outrun

Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA

All We Imagine as Light

Emilia Pérez

I’m Still Here (Ainda Estou Aqui)

Kneecap

The Seed of the Sacred Fig

MEJOR MÚSICA

The Brutalist

Conclave

Emilia Pérez

Nosferatu

The Wild Robot

MEJOR FOTOGRAFÍA

The Brutalist

Conclave

Dune: Part Two

Emilia Pérez

Nosferatu

MEJOR MONTAJE

Anora

Conclave

Dune: Part Two

Emilia Pérez

Kneecap

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

The Brutalist

Conclave

Dune: Part Two

Nosferatu

Wicked

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

Blitz

A Complete Unknown

Conclave

Nosferatu

Wicked

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

Dune: Part Two

Emilia Pérez

Nosferatu

The Substance

Wicked

MEJOR SONIDO

Blitz

Dune: Part Two

Gladiator II

The Substance

Wicked

MEJORES EFECTOS VISUALES

Better Man

Dune: Part Two

Gladiator II

Kingdom Of The Planet Of The Apes

Wicked

MEJOR CASTING

Anora

The Apprentice

A Complete Unknown

Conclave

Kneecap

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

Flow

Inside Out 2

Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

The Wild Robot

MEJOR DOCUMENTAL

Black Box Diaries

Daughters

No Other Land

Super/Man: The Christopher Reeve Story

Will & Harper

MEJOR PELÍCULA FAMILIAR

Flow

Kensuke’s Kingdom

Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

The Wild Robot

MEJOR DEBUT BRITÁNICO

Hoard

Kneecap

Monkey Man

Santosh

Sister Midnight

MEJOR CORTOMETRAJE BRITÁNICO

The Flowers Stand Silently, Witnessing

Marion

Milk

Rock, Paper, Scissors

Stomach Bug

MEJOR CORTOMETRAJE BRITÁNICO DE ANIMACIÓN

Adiós

Mog’s Christmas

Wander to Wonder

BAFTA EE RISING STAR

Marisa Abela

Jharrel Jerome

David Jonsson

Mikey Madison

Nabhaan Rizwan