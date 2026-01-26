Perlavisión

Preocupa a Rusia informe de posible bloqueo petrolero a Cuba por EEUU

El portavoz presidencial de Rusia, Dmitri Peskov, manifestó que su país está preocupado ante las informaciones que circulan sobre un informe de posible bloqueo petrolero a Cuba por parte de Estados Unidos.

«Leemos muchos mensajes al respecto. Es información preocupante. Sabemos que nuestros camaradas cubanos están decididos a defender sus intereses, a defender su independencia», comentó el vocero del Kremlin a la prensa.

Las declaraciones de Peskov tienen base en la publicación del diario Político sobre los planes de Washington de bloquear el acceso a los hidrocarburos por parte de las autoridades de la nación caribeña.

En ese sentido, el jefe del servicio de prensa de la presidencia rusa fue enfático al manifestar que «también valoramos mucho nuestras relaciones bilaterales especiales con Cuba».

El medio estadounidense informó el pasado viernes, citando fuentes gubernamentales, que la Administración del presidente Donald Trump, prepara un cerco total a las importaciones de petróleo de la Mayor de las Antillas.

La víspera, el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, calificó esta pretensión como un asalto brutal contra una nación pacífica que no representa amenaza alguna para Estados Unidos.

En ese sentido, el diplomático condenó que dichas medidas son la prueba irrefutable de que las carencias económicas que enfrenta el pueblo cubano están principalmente provocadas y diseñadas desde Washington.

El vice titular antillano recordó que figuras como Marco Rubio y John Bolton, en 2019, instaron a Trump para ordenar un bloqueo similar, acción frenada entonces por agencias de seguridad nacional las cuales consideraron irresponsable y peligroso ese curso de confrontación injustificable.

La nueva retórica para asfixiar a Cuba, auspiciada por el inquilino de la Casa Blanca y su élite, sigue la política similar aplicada en Venezuela donde el pasado 3 de enero las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un ataque militar a gran escala y secuestraron al presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Tras estos acontecimientos numerosas naciones a nivel global, entre ellos Rusia, condenaron las acciones de Estados Unidos en la región latinoamericana.

Al respecto, Moscú repudió el ataque y señaló que Caracas, al igual que cualquier otro territorio, debe tener el derecho a decidir su destino sin ningún tipo de intervención extranjera.

 

