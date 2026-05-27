Presentan avances de vacuna HEBERSaVax en reunión de expertos

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Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, encabezó este martes en el Palacio de la Revolución la reunión de expertos y científicos para temas de salud, donde se analizaron los avances del candidato vacunal HEBERSaVax, diseñado para el tratamiento de tumores malignos.

Según informaron fuentes de Presidencia, durante el encuentro, el mandatario felicitó a la doctora Yanelys Morera Díaz, líder científica del proyecto y a su equipo, al referirse a los logros del trabajo.

La investigadora, miembro titular de la Academia de Ciencias de Cuba, explicó que se trata de una “vacuna terapéutica” o “inmunoterapia activa” que ataca los modos de nutrición del tumor y provoca respuestas celulares que detienen su crecimiento.

Morera precisó que el producto “hace anticuerpos específicos” que cortan el flujo sanguíneo al tumor y restauran las capacidades inmunológicas del paciente.

Añadió que la investigación “ha pasado por todas las etapas, desde los primeros estudios en animales de laboratorio hasta los ensayos clínicos Fase II”.

La especialista subrayó que se trata de “un tipo de terapia que es muy segura”, con efectos adversos escasos y tolerables, lo cual permite combinarla con terapias convencionales sin incrementar la toxicidad.

Señaló además que “entre los pacientes que han recibido el candidato en el marco del ensayo clínico, muchos han mostrado efectos significativos en la calidad de vida”.

Producto único de su tipo en el mundo

Por su parte, el investigador clínico Julio César Hernández Perera, especialista en Medicina Interna y miembro titular de la Academia de Ciencias de Cuba, afirmó que “HEBERSaVax es un producto con el cual muchos clínicos se sentirían muy confiados”.

🇨🇺| HEBERSaVax: historia de un producto cubano, único de su tipo en el mundo, y con grandes potencialidades en la lucha contra el cáncer. Tema de análisis en la reunión semanal del Presidente @DiazCanelB con expertos y científicos en asuntos de Salud.https://t.co/Q7DIFIajdr pic.twitter.com/N4noPuZ4HD — Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) May 27, 2026

Destacó que “es único en el mundo” y resaltó ventajas como la baja toxicidad y la posibilidad de aplicarlo en pacientes con múltiples comorbilidades.

Hernández Perera añadió que “sí podemos decir que estamos muy esperanzados con él y que nos da grandes fronteras, nos da ese horizonte que parece inalcanzable pero que nos habla de un camino por el cual podemos llegar a lo soñado”.

La investigadora clínica Adriana Felinciano Pozo, especialista en Medicina Interna, valoró que “este candidato vacunal nos brinda muchas oportunidades”.

Señaló que “ha permitido que los pacientes tengan una mejor calidad de vida, una respuesta sin efectos adversos; y es muy fácil de manipular o de poner, porque es de uso subcutáneo”.

Felinciano Pozo destacó también que HEBERSaVax tiene potencial en tumores sólidos como cáncer colorrectal, hepatocarcinoma, cáncer de ovario y renal, donde se han observado buenas respuestas en pacientes avanzados.

Los especialistas coincidieron en que el producto, fruto de la biotecnología cubana, constituye una herramienta con gran potencial en la terapia contra el cáncer y que continuará avanzando en las etapas regulatorias correspondientes.