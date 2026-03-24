Presentan imagen oficial de la Olimpiada Los Ángeles 2028

Especialistas de diseño presentaron de manera pública este lunes la imagen oficial que acompañará la cita olímpica de Los Ángeles 2028 (LA28).

Bajo el concepto Los Ángeles en plena floración, la idea del diseño se basa en el fenómeno en el que las semillas de flores silvestres brotan y llenan de color la zona sur del estado norteamericano de California que acogerá la justa bajo los cinco aros en el año 2028.

Con una paleta de colores inspirada en el ave del paraíso (Strelitzia reginae), la flor oficial de Los Ángeles, la idea refleja la cultura creativa y multifacética de la ciudad y a la vez rinde homenaje a sus pobladores.

La estética de los juegos LA28 estará presente en todos los ámbitos, desde las fachadas de las instalaciones deportivas, las credenciales de las delegaciones de cada país hasta los implementos utilizados por los competidores locales como un guiño a la tradición olímpica de la ciudad.

La presentación de la imagen oficial de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 con una antelación de dos años reafirma la intención de sus organizadores de convertir la justa en una competición novedosa y atemperada al desarrollo de la sociedad.