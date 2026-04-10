Presente Díaz-Canel en escuela especial para celebrar la vida

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (CCPCC) y Presidente de la República, asistió este jueves a la celebración de los 15 años de estudiantes de la escuela especial «Solidaridad con Panamá», acontecimiento que es tradición en el centro.

Participaron además el miembro del Buró Político Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro de la República, Eduardo Martínez Díaz, vice primer ministro, Naima Trujillo Barreto, titular de Educación, acompañados por la directiva y colectivo de la escuela. Presentes además las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en la capital, y representantes de diferentes organizaciones e instituciones.

El ameno encuentro en este centro para niños con discapacidad físico-motora sirve de puente para que los presentes intercambien con los protagonistas del festejo sobre sus inquietudes, aspiraciones y sueños, teniendo en cuenta que las nuevas generaciones son el futuro de la nación.

El espacio, más que un momento emotivo, por la significación que tiene para la familia cubana el cumplimiento de los 15 años de sus niñas, se presenta como una oportunidad para reafirmar la importancia de los derechos humanos para el proceso revolucionario cubano, el cual se fundamenta en principios de igualdad y superación.

La escuela “Solidaridad con Panamá» es un centro de referencia nacional, inaugurado en 1989 por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y que actualmente cuenta con una matrícula de más de 200 alumnos.