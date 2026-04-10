Perlavisión

La TV de Cienfuegos

Cuba

Presente Díaz-Canel en escuela especial para celebrar la vida

PorAgencia Cubana de Noticias

Abr 10, 2026 #Cuba, #Miguel Díaz-Canel Bermúdez

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (CCPCC) y Presidente de la República, asistió este jueves a la celebración de los 15 años de estudiantes de la escuela especial «Solidaridad con Panamá», acontecimiento que es tradición en el centro.

Participaron además el miembro del Buró Político Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro de la República, Eduardo Martínez Díaz, vice primer ministro, Naima Trujillo Barreto, titular de Educación, acompañados por la directiva y colectivo de la escuela. Presentes además las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en la capital, y representantes de diferentes organizaciones e instituciones.

El ameno encuentro en este centro para niños con discapacidad físico-motora sirve de puente para que los presentes intercambien con los protagonistas del festejo sobre sus inquietudes, aspiraciones y sueños, teniendo en cuenta que las nuevas generaciones son el futuro de la nación.

El espacio, más que un momento emotivo, por la significación que tiene para la familia cubana el cumplimiento de los 15 años de sus niñas, se presenta como una oportunidad para reafirmar la importancia de los derechos humanos para el proceso revolucionario cubano, el cual se fundamenta en principios de igualdad y superación.

La escuela “Solidaridad con Panamá» es un centro de referencia nacional, inaugurado en 1989 por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y que actualmente cuenta con una matrícula de más de 200 alumnos.

Por Agencia Cubana de Noticias

Agencia Cubana de Noticias. Agencia oficial de Cuba, fundada el 21 de mayo de 1974.

Entrada relacionada

Cuba Internacional

Presidente cubano a NBC News: «Cuba no está sujeta a designios de EE.UU.»

Abr 10, 2026 Prensa Latina
Cuba Educación Sociedad

Círculos Infantiles, obra genuina de la Revolución Cubana

Abr 10, 2026 Agencia Cubana de Noticias
Cuba Internacional Salud

Las acusaciones sobre el Medicare son una calumnia más contra Cuba

Abr 8, 2026 Redacción Perlavisión

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

📹Programas de Perlavisión