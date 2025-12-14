Presidente Díaz-Canel insta en el XI Pleno a fortalecer la unidad nacional

Foto: Tomada de Presidencia Cuba

Acuerda Pleno del Comité Central posponer 9no Congreso del PCC

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, afirmó hoy al intervenir en el XI Pleno del Comité Central, que la unidad nacional se consolida mediante la participación y el consenso.

Según precisaron fuentes de la Presidencia, el mandatario subrayó que la unidad constituye garantía de independencia y soberanía, en un contexto marcado por el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero del Gobierno de Estados Unidos y la campaña mediática contra Cuba.

Díaz-Canel destacó la necesidad de intensificar la batalla ideológica, cultural y comunicacional, defendiendo la verdad frente a la manipulación y la desinformación, y llamó a enfrentar con mayor decisión la corrupción y el burocratismo.

Insistió en promover un estilo de trabajo participativo, con liderazgo colectivo, debate franco y práctica constante de la crítica y la autocrítica, acompañado de la rectificación de errores.

El Presidente reconoció los desafíos que enfrenta el Sistema Nacional de Salud ante la epidemia de chikungunya y señaló la importancia de reforzar la organización, el control y la participación popular en las acciones de enfrentamiento.

Por otra parte, convocó a profundizar el análisis del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, con participación activa de la población en el debate y en la búsqueda de soluciones.

Díaz-Canel enfatizó en que las organizaciones de base del PCC deben ser fuertes y exigentes, con militancia al frente de todas las tareas, y reiteró que la confianza del pueblo depende de la sensibilidad y los resultados de las instituciones.

El Pleno aprobó propuestas e indicaciones para el trabajo partidista, entre ellas, el fortalecimiento de la unidad política, la batalla ideológica y la atención a la juventud como protagonista del proceso revolucionario.

Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización, presentó el informe de cumplimiento de acuerdos, en el cual se analizaron temas como la producción de alimentos, la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional y la situación epidemiológica.

Vicente de la O Levy, ministro de Energía y Minas, informó sobre avances en la instalación de parques solares fotovoltaicos y en la recuperación de la generación distribuida, aunque reconoció las dificultades por déficit de combustible y tecnología.

José Angel Portal Miranda, ministro de Salud Pública, explicó que la circulación de arbovirosis como dengue y chikungunya ha incrementado la carga asistencial y la complejidad del manejo clínico, en medio de limitaciones de recursos y condiciones higiénico-sanitarias desfavorables.

Teresa Amarelle Bué, secretaria de la Federación de Mujeres Cubanas, llamó a atender con mayor prioridad la violencia contra la mujer en las comunidades y destacó el papel de las féminas en las principales tareas del país.

Félix Duarte Ortega, presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, señaló que la producción agropecuaria está muy lejos de satisfacer las necesidades de la población y mencionó problemas en cooperativas y en el pago a campesinos.

El XI Pleno concluyó con el compromiso de fortalecer la unidad, enfrentar los desafíos económicos y sociales y consolidar la participación popular en todos los ámbitos de la vida nacional.

Acuerdan posponer 9no Congreso del Partido

Los miembros del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, reunidos este sábado en su XI Pleno, acordaron posponer la realización del 9no. Congreso de la organización política, previsto a efectuarse en abril del 2026.

La propuesta, realizada por el líder al frente de la Revolución Cubana, General de Ejército Raúl Castro Ruz, fue dada a conocer por el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a través de una carta leída ante el Pleno, la cual había sido analizada con anterioridad en reunión del Buró Político.

En la misiva, Raúl hace un reconocimiento a la posición del mandatario de defender y exigir que se cumpla lo que indicamos, de que los congresos del Partido no se deben diferir y por tanto se tienen que efectuar en los plazos establecidos, cada cinco años, salvo circunstancias de fuerza mayor.

No obstante, alerta el General de Ejército, partiendo del principio de hacer en todo momento lo que más convenga a la Revolución, considero que resulta aconsejable posponer la realización del 9no. Congreso para una fecha posterior, y consagrar desde ahora todos los recursos con que cuenta el país, y el esfuerzo y la energía de los cuadros del Partido, del Gobierno y el Estado, a resolver los problemas actuales, y dedicar el 2026 a recuperarnos en todo lo que sea posible.

Adoptar esta decisión, subraya Raúl, no se puede ver como un retroceso, es una decisión necesaria y oportuna que nos permitirá cohesionar las fuerzas, mejorar la situación de la nación, y crear condiciones para un mejor y fructífero Congreso, que consolide, como refrenda nuestra Constitución, la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista.

Los miembros del Comité Central aprobaron unánimemente esta propuesta, que permitirá concentrar los esfuerzos de todos los cubanos en la recuperación del país.