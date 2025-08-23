Perlavisión

Evalúa Ministro de Finanzas y Precios propuesta de Presupuesto para 2026 en Cienfuegos

Jorge Domínguez Morado

Ago 23, 2025

El ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, intercambió este sábado con representantes del sector y autoridades gubernamentales de la provincia de Cienfuegos como parte de una visita de trabajo para evaluar la ejecución presupuestaria y la propuesta de presupuesto que se elabora para el año 2026.

En cada encuentro, el titular destacó que el proceso de planificación constituye un momento para proyectar ingresos y gastos presupuestarios que permitan garantizar la financiación de los programas sociales y económicos, considerados en el Plan de la Economía y el Presupuesto del Estado.

Regueiro Ale se reunió con los Consejo de la Administración Municipal de Cienfuegos y Abreus, donde conoció acerca de las medidas para asegurar una favorable planificación del presupuesto del venidero año.

En la Dirección de Finanzas de la capital sureña, el Ministro comprobó las bondades que brindan los paneles solares fotovoltaico instalado recientemente, el cual favorece la generación eléctrica para brindar servicio y el cumplimiento de las funciones estatales de la dirección.

También dialogó con el consejo de dirección del hospital general universitario Gustavo Aldereguía Lima,y se interesó por la ejecución del presupuesto asignado a esa institución en 2025 y las estrategias para el próximo año.

Como parte de la visita de trabajo, integrantes de la dirección de Inspección de ese Ministerio participó en un ejercicio de control de precios.

