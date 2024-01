Probabilidad de desarrollo este año de la Niña

El actual evento de El Niño, calificado como muy intenso, está llegando a su fin. Ahora se encuentra en su etapa máxima y su intensificación ha continuado después de seis meses de existencia. Sin embargo, pronto comenzará a debilitarse hasta desaparecer.

Hay que destacar que este pasará a la historia como uno de los cinco eventos El Niño más fuertes jamás registrados. Según la NOAA de los EE.UU. estos eventos han sido los de 1972/73 (+2,1 °C), 1982/83 (+2,2 °C), 1997/98 (+2,4 °C) y 2015/16 (+2,6 °C). El evento actual ha legado hasta +2 ºC, y no llega, a lo que pudiera llamarse, un “Súper Niño”.

Sin embargo, el evento actual ha tenido características inusuales, ya que la región de máxima anomalía de la Temperatura Superficial del Mar se fue desplazando hacia el oeste a lo largo de los meses, cambiando la “apariencia” de este evento El Niño.

Los que deseen abundar sobre lo que son estos eventos, les sugiero que lean el artículo La Niña, el Niño, Condición Neutra, en breves palabras”, publicado en Excelencias el 20 de octubre de 2021.

Las últimas observaciones muestran que ese El niño no se intensificará mucho más y que las anomalías de -2 ºC se mantendrán un poco más, esto es como un El Niño fuerte, pero que pronto mostrará una tendencia decreciente.

El evento El Niño, aunque ocurre en el Pacífico ecuatorial como un sobrecalentamiento de las aguas, tiene efectos globales que sobrepasan esta área, lo que se transmite a través de las fuertes corrientes superiores que genera con una Corriente en Chorro Subtropical a 10 – 12 kilómetros de altura, con trastornos en las condiciones meteorológicas a nivel global, que se ven reflejadas en el clima.

Ahora bien, según los últimos pronósticos probabilísticos de la NOAA, emitidos el pasado 15 de enero, El Niño se espera que continúe con probabilidades de que se debilite haca la primavera. Se anticipa condiciones neutras para el período abril-junio de 2024, con un 73% de probabilidad de que esto pueda ocurrir.

Obsérvese en el gráfico que las barras grises (Neutro) se incrementan desde el trimestre marzo-abril-mayo, para después disminuir, siendo crecientes las barras azules (que representan La Niña), desde el trimestre abril-mayo-junio, y de manera creciente durante los meses siguientes, aumentando hasta un 65 % de probabilidad en el trimestre abril-septiembre-octubre.

Los modelos empleados por el IRI (International Research Instiute for Climate and Society) emitidos el pasado 19 de diciembre, también apuntan a la posibilidad de una Niña en el 2024, aunque estando inicializados en el pasado diciembre, no lo muestra tan claro como en el pronóstico emitido por la NOAA esta semana.

Por último, nótese que este último conjunto de tres meses en que el pronóstico de la NOAA da con un 65% de probabilidad el desarrollo del evento La Niña, coincide con la etapa más activa de una Temporada Ciclónica cualquiera, y sabemos que el evento La Niña, al aportar vientos débiles en la atmósfera a alturas de 10 a 12 kilómetros, hace más favorable la formación y desarrollo de ciclones tropicales. Por ello, la evolución y desarrollo de este posible evento La Niña es algo a observar atentamente por la influencia positiva que pueda tener en la futura Temporada Ciclónica 2024.