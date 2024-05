Proyecta Cienfuegos nuevo estudio de intervención con la vacuna anti-neumoccócica en lactantes

Cienfuegos es la única provincia cubana con la población comprendida entre las edades de uno hasta diez años protegida contra el neumococo mediante varios estudios de intervención con el candidato vacunal Quimi- Vio. Actualmente se proyecta un nuevo ensayo clínico en lactantes para continuar protegiendo a los infantes cubanos de la letal bacteria.

Al servicio del hospital infantil cienfueguero acuden no pocos pacientes con signos y síntomas de infecciones causadas por neumococos. Meningitis, neumonías, otitis media, sinusitis o bronquitis, son enfermedades que se consideran un problema de salud pública en el mundo cuya causa es la bacteria streptococcus pneumoniae , conocida popularmente como neumococo. Cerca de cien serotipos existen, pero sólo algunos de ellos pueden producir infecciones.

La provincia con un reciente éxito en la inmunización de los infantes de uno y hasta cinco años con el candidato vacunal Quimi-VIO, ahora proyecta la continuidad del trabajo hacia otro grupo poblacional en edad pediátrica.

Según declaró la Dra.C. María Eugenia Toledo Romaní, investigadora Principal del Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK), Cienfuegos ha sido el gran escenario clínico donde recientemente culminó la campaña de vacunación de rescate de niños entre 1 y 5 años, así que podemos decir que en la provincia hasta los 10 años tenemos más del noventa por ciento de cobertura de vacunación que ha rewcibido la vacuna anti- neumocócica cubana. Pero nos queda una población que son los lactantes con el riesgo de contraer la enfermedad porque puede ser trasmitida a partir de sus hermanitos u otros miembros de la familia, y aseveró la experta que la población tiene que ser alcanzada por la vacuna.

En ese sentido, el Instituto Finlay de Vacunas sigue avanzando aceleradamente con la obtención de un nuevo candidato vacunal con once serotipos, es decir que protegerá a los niños de once serotipos que producen la enfermedad neumococócica y que se está previendo muy pronto comenzar una evaluación justamente en la población de Cienfuegos, de niños menores de un año, sería en niños de dos, cuatro meses y once meses.

Aseveró Toledo Romaní que eso está en fase de aprobación, el protocolo de investigación la aprobación por la autoridad reguladora cubana que es el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (CECMED) y nosotros la evaluación de cómo poder llegar a toda la población pediátrica de esas edades y que también se beneficien por una vacuna contra el neumococo.

Excelente noticia que brinda la comunidad científica cubana y que beneficiará en una primera etapa a las familias cienfuegueras que tienen en su hogar a un lactante con posibilidades de ser inmunizados próximamente contra el neumococo.