Proyecto Perlarte en Cienfuegos: puerta abierta a la creación y la utilidad

Escucha la Nota Escucha la Nota

Para salir de la soledad de la casa y emplear la capacidad de creación todavía vital, nace el proyecto Perlarte, el cual reúne a personas jubiladas y amantes de las artes manuales.

En un inicio fueron una decena de personas de la barriada de Pastorita, en la ciudad de Cienfuegos. Creció, tuvo un período de decrecimiento, pero vuelven con todas sus energías para seguir nucleando un grupo.

“Abogamos por que se incorporen personas jubiladas, en lo fundamental, porque son las que realmente presentan dificultades de salud o, por disímiles problemas, se aferran a la cama, la tristeza, a no realizar actividades extras”, dice María Paumier Navarro, una suerte de coordinadora del grupo creativo.

“Es una cosa muy bonita. Hoy día, por muy mal que yo me sienta, sin el Prado no puedo estar”, asegura. Y es que puede vérseles en el portal de la sede de la Federación de Mujeres Cubanas en la capital provincial u otros espacios, mostrando sus creaciones únicas y hermosas, agradables a la vista y también útiles.

“Soy maestra de profesión, pero me enfermaba mucho de las manos y los pies, pues le hice alergia a la tiza y me encerré en la casa; pero una artesana amiga me invitó a participar en una de las exposiciones porque yo tejo y hago otras manualidades”, recuerda María, quien reconoce en ese justo momento el inicio del proyecto que llega hasta nuestros días.

“Me regocija mucho participar, porque además de que las personas acudan al Prado, muchas nos piden el teléfono para comunicarse directamente y hacer sus solicitudes en aras de adquirir diferentes artículos.

“No somos solo mujeres-afirma Paumier Navarro-, tenemos artesanos que trabajan la madera, hacen aretes. En ningún momento evitamos la presencia de los hombres; sino todo lo contrario, queremos que sigan incorporándose junto a nosotras”.

Explica que quienes se sientan interesados pueden acudir a la Fmc municipal y dejarlo saber; o también pueden encontrarla personalmente los lunes, miércoles y viernes en el propio local.

Perlarte no se detiene, aunque las fuerzas de sus integrantes puedan verse debilitadas en algún momento. “Siempre se ve el avance, el entusiasmo, el deseo de que el proyecto no se caiga. Es muy estimulante participar; por eso, nos esforzamos porque la integración sea mayor, porque nos aporta cosas muy bonitas; somos como una gran familia, porque tenemos integrantes de todo el municipio prácticamente”, dice finalmente María Paumier Navarro, quien desde las manualidades y el proyecto Perlarte se mantiene vital junto a sus compañeras.

Por: Tay Beatriz Toscano Jerez / 5 de Septiembre Digital