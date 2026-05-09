Putin: «La victoria siempre ha estado y siempre estará de nuestro lado» (+📹)

«La victoria siempre ha estado y siempre estará de nuestro lado», declaró hoy el presidente ruso Vladimir Putin, en su tradicional discurso durante la celebración del 81.º aniversario de la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi en la Gran Guerra Patria (1941-1945).

Al transmitir sus felicitaciones al pueblo ruso y a los presentes en el desfile, el mandatario afirmó: «Nuestra causa es justa. Estamos juntos».

🗣️DISCUIRSO COMPLETO 🇷🇺❗️»SALVÓ A SU PAÍS Y AL MUNDO»: Putin destaca el rol del pueblo soviético en la derrota del nacismohttps://t.co/3pQbSqtegU pic.twitter.com/F9aeQBsYBI — RT en Español (@ActualidadRT) May 9, 2026

En este contexto, el presidente señaló que «la gran hazaña de la generación vencedora inspira a los militares que hoy cumplen las tareas de la operación militar especial». «Se enfrentan a una fuerza agresiva que es armada y apoyada por todo el bloque de la OTAN. Y, a pesar de ello, nuestros héroes avanzan», dijo.

«Junto a los militares rusos están los obreros y los diseñadores, los ingenieros, los científicos y los inventores. Ellos continúan las tradiciones de sus predecesores y, apoyándose en la experiencia moderna de combate, crean modelos avanzados y únicos de armamento y despliegan su producción en masa», detalló.

Según Putin, por mucho que cambien la tecnología y las formas de hacer la guerra, «lo principal sigue siendo inmutable: el destino del país lo deciden las personas. […] Todos los ciudadanos de Rusia».

«La garantía del éxito es nuestra fuerza moral y ética, nuestro valor y heroísmo, nuestra cohesión y nuestra capacidad de resistirlo todo. Superar cualquier prueba. Tenemos un objetivo común. Cada uno aporta su contribución personal a la Victoria. Se forja tanto en el campo de batalla como en la retaguardia», resumió.

Vistoso y colorido desfile

Durante la parada de poco más de una hora de duración, desfilaron las formaciones de infantería de los centros superiores de enseñanza militar de todos los tipos y ramas independientes de las Fuerzas Armadas de Rusia.

También participaron militares de la República Popular Democrática de Corea (RPDC) que desempeñaron un papel importante en la liberación de la provincia de Kursk, tras una incursión ucraniana a gran escala en 2024.

Como parte del evento, se transmitieron imágenes de la labor de los militares rusos que cumplen misiones en la zona de la operación militar especial, así como de quienes permanecen en guardia de combate y en servicio militar operativo en los puestos de mando de las Fuerzas de Misiles Estratégicos y de las Fuerzas Aeroespaciales, así como en los buques de la Armada rusa.

Por primera vez, marcharon efectivos de las tropas de sistemas no tripulados junto a sus compañeros. Entre ellos, desfiló el teniente primero Maxim Potashev, comandante de una unidad de drones y primer operador de UAV distinguido con el título de Héroe de Rusia.

La parte aérea del desfile incluyó el sobrevuelo por la Plaza Roja de los grupos rusos de acrobacias aéreas Rúskiye Vítiazi (‘Caballeros Rusos’) y Strizhí (‘Vencejos’) con su icónica formación ‘Diamante de Kúbinka’ a bordo de cazas MiG-29 y Su-30SM. El punto culminante del desfile lo marcaron los pilotos de los Su-25, que tiñeron el cielo de Moscú con los colores de la bandera rusa.

Marchas del Regimiento Inmortal

Como cada año, miles de personas rinden homenaje a familiares que fueron parte de aquella gran gesta mediante la iniciativa popular denominada Regimiento Inmortal, en la que los participantes marchan con retratos de quienes fueron protagonistas de la Gran Guerra Patria.

Desde todos los puntos de la geografía rusa, y también de ex repúblicas de la antigua URSS hoy naciones de la Comunidad de Estados Independientes, llegaron reportes de estas marchas. Como botón de muestra, sirva esta que ilustra cómo se celebraron los actos conmemorativos en la ciudad rusa de Vladivostok.

Para conmemorar a los héroes caídos en la lucha contra el fascismo nazi y celebrar el 81.º aniversario de la Victoria, esta vez llegaron a Moscó ocho jefes de Estado y otros varios líderes, entre ellos el rey de Malasia, sultán Ibrahim ibni Iskandar, y el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico.

Culminado el desfile militar en la Plaza Roja, Putin y sus invitados colocaron ofrendas florales en la Tumba del Soldado Desconocido, ubicada en el Jardín de Alejandro, contiguo al muro occidental del Kremlin.

En 1966 fueron trasladados a ese sitio, desde una fosa común en la provincia de Moscú, los restos de un soldado soviético desconocido para su nuevo entierro. Al año siguiente, se inauguró allí un monumento conmemorativo, con la Llama Eterna como elemento central. La guardia de honor de la Tumba del Soldado Desconocido se estableció en 1997. 💐🇷🇺🎗Putin deposita una ofrenda floral en la Tumba del Soldado Desconocido por el Día de la Victoriahttps://t.co/hYlfouPX8i pic.twitter.com/Az6e9s1Gua — RT en Español (@ActualidadRT) May 9, 2026

VIDEO COMPLETO del desfile en Moscú por el Día de la Victoria

Resumen con informaciones de Actualidad RT