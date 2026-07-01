Radio Ciudad del Mar arriba este 1 de julio a sus 90 años en el aire

Radio Ciudad del Mar (RCM), emisora provincial de Cienfuegos, cumple este primero de julio 90 años en el aire.

Mantener la cercanía con su audiencia y adaptarse a los nuevos tiempos en la producción de contenidos desde la multimedialidad son retos para quienes hoy laboran en RCM, asegura Guillermo Martínez López, quien desde hace apenas un mes asumió la dirección de esta radioemisora. «Un desafío importante es mantener lo que tiene Radio Ciudad del Mar hasta este minuto logrado. Una trayectoria de 90 años, trayectoria de muchísimas personas que se han dedicado a hacer esa radio que llega, que se prefiere y que gusta».

«Tenemos el reto de seguir reflejando la agenda del pueblo cienfueguero y uniendo a este colectivo que es, ante todo, una gran familia», manifiesta Martínez López.

La celebración de estas nueve décadas incluye la apertura de una exposición y una casita infantil, además de una gala con la premiación del reciente festival de la radio y el merecido homenaje a quienes como el realizador de sonidos Francisco «Paquito» Reyes Acosta acumulan más de cuatro décadas de amor y consagración en el colectivo.

«Radio Ciudad del Mar es parte inseparable de mi vida. La radio se te mete tanto en la vida que no puedes prescindir de ella y así me sucedió desde que llegué a esta emisora», confiesa.

Muchas Felicidades a los Radialistas cienfuegueros, en sus 90 años…nueve décadas de existencia, nueve décadas de compromiso inquebrantable con la verdad, la cultura y la recreación de nuestro pueblo. #CubaEsCultura#Cienfuegos pic.twitter.com/4MAD6ZWIcf — Yusimi Yulls Quintana (@yulls_yusimi) July 1, 2026

A la par de los festejos por este aniversario, RCM inicia este primero de julio una programación especial de verano. Michel Abrahantes, Subdirector General de la radio en la provincia, informó en el programa El Triángulo de la confianza la entrada a la parrilla de espacios como En Línea Joven, de debate juvenil; Desde los Jardines, con artistas de la UNEAC; La Esquina de la Trova, recorrido por la trova cubana, El Verano Suena Así, con conciertos y música en vivo, y A Puertas Abiertas, dirigido a la comunidad universitaria.

En redes sociales, son innumerables los post y mensajes que reflejan este cumpleaños. Yolexis Rodríguez Armada, Gobernadora Provincial, escribió en Faceboo: «La emisora de los cienfuegueros Radio Ciudad del Mar, despierta como cada día con «Una Brisa en el Dial». Hoy cumple 90 años informándonos de todo lo que acontece en La Perla del Sur. Muchas Felicidades a su colectivo de trabajadores, los de ahora y los de siempre».

De la historia de Radio Ciudad del Mar

Cienfuegos figura entre las primeras ciudades de Cuba que tuvieron emisoras radiales, de ellas, la de mayor importancia histórica en la Perla del sur es Radio Ciudad del Mar, anteriormente denominada CMHU Radio Tiempo y en sus inicios CMHM

Radio Ciudad del Mar forma el sistema provincial de radio en Cienfuegos, junto a las emisoras municipales Radio Cumanayagua (fundada el 24 de diciembre de 2003), Radio Cruces (salió al aire el 5 de septiembre de 2004) y Aguada Radio (inaurada oficialmente el 22 de agosto de 2005).

Desde el 5 de mayo del 2001, Radio Ciudad del Mar navega por el ciberespacio, en lo que constituyó indudablemente un nuevo hito en los anales de la radiodifusión cienfueguera.