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Cienfuegos rendirá tributo a Ramiro Valdés Menéndez

PorDainerys Torres Núñez

Jun 22, 2026 #Cienfuegos, #Ramiro Valdés Menéndez
Cienfuegos rendirá tributo a Ramiro Valdés Menéndez">

El pueblo cienfueguero rendirá tributo este martes 23 de junio al Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, quien falleció en horas de la mañana del domingo, a la edad de 94 años.

Yusimy Yulls Quintana, funcionaria del Departamento Ideológico del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba, explicó que el homenaje acontecerá desde las diez de la mañana y hasta las CUATRO de la tarde, en la sede del Gobierno Provincial del Poder Popular.

La dirigente precisó que a la acción solemne podrá acurdir todo el pueblo, NO obstate organizaron el desarrollo de la ceremonia para asegurar la participación de todas las esferas y sectores, que contarán con horarios determinados para ofrecer el último adiós a quien fuese Héroe de la República de Cuba y del Trabajo.

El tributo al Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez en Cienfuegos estará encabezado por las máximas autoridades políticas y gubernamentales de la provincia quienes, a partir de las cuatro de la tarde de este martes encabezarán la guardia de honor.

Representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, del Ministerio del Interior y de otros órganos y organizaciones en el territorio sureño protagonizarán también el homenaje a Valdés Menéndez, uno de los íconos de la generación histórica de la Revolución.

Por Dainerys Torres Núñez

Licenciada en Periodismo. Periodista en Radio Ciudad del Mar.

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