¡Hasta siempre, Comandante Ramiro Valdés!

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, manifestó este domingo en la red social X su profundo dolor por la partida física del Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez.

«La partida física del Comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, duele profundamente, como la de un padre», escribió el mandatario en su mensaje.

El Presidente recordó el respeto y afecto que siempre le profesó, así como su apoyo, consejos, discreta colaboración y consagración ejemplar al servicio de la Patria.

«Así lo quise y respeté siempre. Así recordaré su apoyo y consejos, su discreta colaboración y ejemplar consagración al servicio de la Patria», declaró el mandatario.

Díaz-Canel subrayó que cada acto de la vida de Valdés Menéndez estuvo marcado por su fidelidad absoluta al liderazgo de Fidel y Raúl Castro Ruz, a sus compañeros de lucha y al Programa del Moncada.

Señaló que esa fidelidad se mantuvo desde el asalto al Cuartel Moncada en 1953 hasta el último aliento de su vida, ocurrido este Día de los Padres.

«Cada acto de la vida del Comandante Ramiro estuvo signado por su fidelidad absoluta al liderazgo de Fidel y Raúl, a sus compañeros de lucha y al Programa del Moncada, cuya esencia justiciera defendió desde el asalto a la fortaleza de la dictadura en 1953 hasta el último aliento de su ejemplar vida este Día de los Padres, que se nubla con el dolor de su partida», escribió Díaz-Canel.

El mensaje concluyó con la expresión: «¡Hasta la victoria siempre, Comandante!».