Cienfuegos -Sancti Spiritus">

La ruta de Cienfuegos -Sancti Spiritus reanudará sus servicios a partir del martes nueve de julio.

El ómnibus saldrá los martes y sábado con salida desde la capital espirituana a las 5:30 a.m. y arribo a las 8:35 a.m. a Cienfuegos, y regreso desde la Perla del Sur a las 9:45 a.m. y llegada a Sancti Spíritus a las 12.50 p.m.. El precio de origen a destino es 45 pesos.

En su viaje hasta Cienfuegos, esta ruta realizará una parada oficial en Trinidad, a las 6:45 a.m., y al retornar para Sancti Spiritus lo hará a las 11:15 a.m.. La Empresa Viajeros precisó que destinarán diez asientos para la venta mediante reservaciones a quienes aborden el ómnibus en Trinidad en el trayecto hacia Cienfuegos.

En su perfil de Facebook de Unidad Empresarial de Base Ómnibus Nacionales en Sancti Spiritus informó que próximamente pondrán a la venta los boletos por la Empresa Viajeros, a través de la APK Viajando o directamente en las Agencias de Reservaciones.