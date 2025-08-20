Reconocen a federadas destacadas en Cienfuegos

El acto provincial por las seis décadas y media de la Federación de Mujeres Cubanas tuvo lugar este martes en el Museo de las Artes Palacio Ferrer, de la ciudad de Cienfuegos.

Con la presencia de las principales autoridades políticas y gubernamentales del territorio varias féminas recibieron la distinción 23 de Agosto y el sello conmemorativo Aniversario 65 de la FMC.

Yolexis Rodríguez Armada, gobernadora de Cienfuegos, destacó el papel de la mujer cubana en las tareas de alto impacto en la sociedad y exhortó a defender con dignidad el legado de Vilma Espín Guillois.

Yunersy Hernández Aprea, secretaria del bloque 53A del consejo popular Hermanas Giralt, expresó que para ella constituye un orgullo representar a las féminas de la nación durante más de 30 años y ser reconocida en esta importante ocasión.

“Apenas era una niña cuando conocí a Vilma y me escribió en un libro que estaba muy orgullosa por mi entrada a la organización, un recuerdo muy especial entre muchos”, agregó.

Este jueves el municipio de Cruces será sede del acto central por el aniversario 65 de la FMC.