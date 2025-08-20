Perlavisión

La TV de Cienfuegos

Cienfuegos Sociedad

Reconocen a federadas destacadas en Cienfuegos

PorAdriano Losa Rodríguez (Estudiante de Periodismo)

Ago 20, 2025 #Acopio Cienfuegos, #Federación de Mujeres Cubanas

El acto provincial por las seis décadas y media de la Federación de Mujeres Cubanas tuvo lugar este martes en el Museo de las Artes Palacio Ferrer, de la ciudad de Cienfuegos.

Con la presencia de las principales autoridades políticas y gubernamentales del territorio varias féminas recibieron la distinción 23 de Agosto y el sello conmemorativo Aniversario 65 de la FMC.

Yolexis Rodríguez Armada, gobernadora de Cienfuegos, destacó el papel de la mujer cubana en las tareas de alto impacto en la sociedad y exhortó a defender con dignidad el legado de Vilma Espín Guillois.

Yunersy Hernández Aprea, secretaria del bloque 53A del consejo popular Hermanas Giralt, expresó que para ella constituye un orgullo representar a las féminas de la nación durante más de 30 años y ser reconocida en esta importante ocasión.

“Apenas era una niña cuando conocí a Vilma y me escribió en un libro que estaba muy orgullosa por mi entrada a la organización, un recuerdo muy especial entre muchos”, agregó.

Este jueves el municipio de Cruces será sede del acto central por el aniversario 65 de la FMC.

Por Adriano Losa Rodríguez (Estudiante de Periodismo)

Estudiante de Periodismo en la Universidad Central Marta Abreu. Colabora con la programación deportiva y espacios informativos de de Radio Ciudad del Mar.

Entrada relacionada

Cienfuegos Sociedad Video

📹 – Mensaje de la FMC a su membresía en Cienfuegos

Ago 19, 2025 Redacción Perlavisión
Cienfuegos Cultura Sociedad

Cruzada de la AHS Cienfuegos ya desanda el lomerío (+Fotos)

Ago 19, 2025 Redacción Perlavisión
Cienfuegos Sociedad Video

📹 – En playa Yaguanabo priorizan manejo de residuos y atención a bañistas

Ago 19, 2025 Boris L. García Cuartero

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

📹Programas de Perlavisión