Reconocen a personalidades e instituciones en celebración de 207 años de Cienfuegos (+ 📹)

La entrega de reconocimientos a personalidades e instituciones que han dejado su huella en la vida cultural y el cuidado del patrimonio de la ciudad de Cienfuegos destacó este miércoles en el programa de celebraciones por el aniversario 207 de la fundación de la otrora colonia Fernandina de Jagua.

En el parque José Martí, donde evocaron el acto fundacional realizado por colonos franceses el 22 de abril de 1819, fue conferido el Premio Jagua en su vigésima novena edición a la cantautora Belkidia López Fundora, con más de 35 años de vida artística y creadora del proyecto infantil Al compás de las olas. Como institución reconocieron con este lauro a la Asociación Hermanos Saíz, por su papel en el impulso a la obra de jóvenes creadores y en la promoción del arte local.

La Oficina del Conservador de la Ciudad distinguió con el Premio Pablo Donato Carbonell en el apartado de personalidad al Msc Irán MIllán Cuétara, figura relevante en el empeño por el rescate y preservación patrimonial de la urbe, testigo de la conformación del expediente que hizo posible la declaratoria del centro histórico urbano de Cienfuegos Patrimonio Cultural de la Humanidad. En institución seleccionaron a la Asamblea Municipal del Poder Popular.

Instituido en 2024, el Premio Pablo Donato Carbonell, que se da a conocer cada 22 de abril, rinde homenaje al arquitecto e ingeniero civil autor de obras emblemáticas como el Palacio de Valle, el Palacio Ferrer, la Biblioteca Provincial y el cementerio Tomás Acea.

Este miércoles también anunciaron los ganadores del concurso literario Fundación de la Ciudad Fernandina de Jagua y El Girasol Sediento de la AHS. En poesía para niños el premio fue para: @atrapados, de Jaime Hernández Blanco, Mención: Agosto en la tarde (Reinaldo Álvarez Lemus). En la categoría de Poesía para adultos el ganador resultó Las puertas de Jade, de Raúl Leyva Pupo, y Mención: El libro de los instantes (Tomás Eugenio Escobar Ávila).

La jornada de actividades por los 207 años de esta ciudad del centro sur de Cuba incluyó homenajes al centenario del conjunto de sones Los Naranjos y al Jardín Botánico en su 125 aniversario, desfile desde Paseo del Prado hasta el parque José Martí, gala cultural en el teatro Tomás Terry y actividades comunitarias.

Un estímulo a esta celebración resultó el otorgamiento esta semana del Premio Nacional de Restauración de Monumentos a la labor de intervención pictórica del conjunto de inmuebles del Parque José Martí y su entorno, restaurados por el Grupo “Cienfuegos 200”. Por su parte, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, premió la conservación integral a la vivienda donde radica el Hostal «Casa de las golondrinas», valioso exponente de la arquitectura ecléctica.

En Vídeo, el reporte de Jagua TVe

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