Reconocen obras de Perlavisión en Festival Nacional de Telecentros

Gala de premiaciones del Festival Nacional de Telecentros en Las Tunas.

El colectivo del telecentro Perlavisión obtuvo varios premios y menciones en la competencia nacional de audiovisuales celebrada en la provincia de Las Tunas.

En categorías especiales: programa infantil Abrapalabra, temática destacada en el reflejo de la vida y obra de José Martí.

Programa Te veré en el barrio, temática destacada en participación ciudadana.

Programa Serie documental La otra Casablanca, temática destacada en Soberanía alimentaria.

Tercer premio en documental por la Serie La otra Casablanca.

Menciones: Especialidad de Locución a Emily Priscilla Nieto, por la obra Abrapalabra.

Especialidad de Fotografía a Emmanuel Guell por la obra La otra Casablanca.

Programa Musical por la obra Más allá de la música.

El Telecentro Tunasvision repite el primer lugar nacional y será sede del Festival 2026, mientras Solvision, de Guantánamo, y Canal Habana, de la capital del país, ocuparon el segundo y tercer puestos, respectivamente.