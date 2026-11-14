La red social X amplía de cuatro a veinte el límite de imágenes por publicación

La red social X actualizó su aplicación para permitir a los usuarios publicar hasta 20 fotografías o vídeos en una sola entrada, dejando atrás el límite histórico de cuatro archivos multimedia vigente durante la última década.

​Con este movimiento, la plataforma propiedad del magnate Elon Musk adopta un formato visual muy similar al de los populares carruseles de Instagram, buscando fomentar una mayor permanencia y expresión visual dentro de su ecosistema que nació como una aplicación para el microblogging.

​El anuncio se realizó a través de la propia red social por Jonah Katz, líder de ingeniería móvil de X, quien celebró la implementación de esta novedad técnica tras años sin modificaciones en este apartado.

Fotografía de archivo en la que se observa el logo de la red social X. EFE/EPA/Etienne Laurent

​»Gran actualización en la plataforma X hoy. Después de 10 años en los que Twitter/X admitía hasta 4 fotos y videos por publicación, ¡el límite se ha aumentado a 20! Feliz publicación», escribió el directivo en su perfil oficial.

​Para estrenar y demostrar el funcionamiento de la nueva herramienta, Katz acompañó su mensaje con una extensa galería compuesta por veinte fotografías de paisajes y escenas de la naturaleza.