Refuerzos cienfuegueros destacan en la IV Liga Élite del Béisbol Cubano

Peloteros de la novena de los Elefantes de Cienfuegos destacan como refuerzos en los equipos que participan en la IV Liga Élite del Béisbol Cubano.

Bateadores que responden

– Félix Rodríguez, jardinero central, acumula cuatro cuadrangulares y un elevado número de carreras impulsadas. Su desempeño confirma las expectativas del mánager de los Leones, que lo pidió como refuerzo.

– Luis Vicente Mateo también sobresale: es el jugador con más imparables conectados en la alineación de los Sabuesos holguineros, consolidándose como pieza clave en la ofensiva.

Lanzadores con impacto

– Los tiradores sureños Kevin Hernández y Alexander Varga han sido determinantes para los Huracanes de Mayabeque, participando en cinco de las diez victorias del conjunto.

– Hernández suma dos triunfos y dos juegos salvados.

– Varga, con una victoria y una derrota, apenas ha permitido una anotación en once entradas lanzadas.

– El crúcense Islay Sotolongo, refuerzo de los Tuneros, muestra balance de una victoria y un revés, aportando estabilidad en la rotación.

Balance general

Tras los primeros veinte desafíos —la mitad del calendario previsto de 40 juegos— el aporte de los refuerzos cienfuegueros resulta significativo. Su desempeño no solo fortalece a los equipos que los acogen, sino que también alimenta la ilusión de los aficionados de la Perla del Sur, quienes sueñan con el rendimiento que estos peloteros puedan ofrecer en la próxima Serie Nacional.