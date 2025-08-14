Perlavisión

La TV de Cienfuegos

Deportes

Joven remera cubana participará en evento internacional en Rusia

PorPrimitivo González Prado

Ago 14, 2025 #Cuba, #deporte, #remo

La remera yumurina Eliana Márquez Viera, campeona nacional de la prueba de ergometría y de los Juegos Escolares de 2025, fue seleccionada para participar a partir del 30 de agosto y hasta el nueve de septiembre en un evento internacional de esta disciplina por efectuarse en Rusia.

El viaje es como premio a sus resultados de campeona nacional en los dos eventos que ha concursado este año, dígase la prueba de ergometría y los Juegos Escolares, lo cual está sustentado por mucho entrenamiento y entrega al deporte «y el apoyo de mi entrenador y la familia en aras de poder cumplir con mis sueños e ilusiones de ser una gran deportista».

La iniciativa de la Federación Cubana de estimular con su participación en eventos internacionales a aquellos deportistas de perspectiva inmediata con destaque en eventos nacionales, sin duda motiva a que los atletas se esmeren por alcanzar resultados sobresalientes en los eventos de carácter nacional.

Por Primitivo González Prado

Licenciado en Periodismo. Periodista en el Telecentro Perlavisión.

Entrada relacionada

Deportes Video

📹 Cienfuegos culmina en segundo lugar del remo de los Juegos Escolares

Ago 14, 2025 Primitivo González Prado
Deportes Historia

Fidel, tras cada paso de los deportistas cubanos

Ago 14, 2025 Primitivo González Prado
Cuba Deportes

Asunción 2025: Bote de oro en un cierre espectacular (+📹)

Ago 13, 2025 Jit Deportes

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

📹Programas de Perlavisión