Joven remera cubana participará en evento internacional en Rusia

La remera yumurina Eliana Márquez Viera, campeona nacional de la prueba de ergometría y de los Juegos Escolares de 2025, fue seleccionada para participar a partir del 30 de agosto y hasta el nueve de septiembre en un evento internacional de esta disciplina por efectuarse en Rusia.

El viaje es como premio a sus resultados de campeona nacional en los dos eventos que ha concursado este año, dígase la prueba de ergometría y los Juegos Escolares, lo cual está sustentado por mucho entrenamiento y entrega al deporte «y el apoyo de mi entrenador y la familia en aras de poder cumplir con mis sueños e ilusiones de ser una gran deportista».

La iniciativa de la Federación Cubana de estimular con su participación en eventos internacionales a aquellos deportistas de perspectiva inmediata con destaque en eventos nacionales, sin duda motiva a que los atletas se esmeren por alcanzar resultados sobresalientes en los eventos de carácter nacional.