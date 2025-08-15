Perlavisión

Regresa la copa de remo 26 de Julio

PorPrimitivo González Prado

Después de dos años de ausencia, este fin de semana los matanceros rescatan la copa de remo 26 de julio.

Evelio Benavidez Pérez, comisionado de remo en Matanzas, precisó  que se tiene mucho interés en que los atletas juveniles concursen en la copa 26 de Julio y cursaron invitación a todas las provincias y «hasta le brindamos la opción de poder competir con botes nuestros».

«Lo más importante es que se compita y que compitan no solo los matanceros sino todos los atletas del país «.

Válida la iniciativa de retomar la copa 26 de julio y sobre todo la de priorizar la participación de los atletas juveniles que en su mayoría culminan su pase por este nivel con participación en un solo evento.

Por Primitivo González Prado

Licenciado en Periodismo. Periodista en el Telecentro Perlavisión.

