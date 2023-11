Tradición del remo en Cienfuegos

Escucha la Nota Escucha la Nota

Entre las tantas emociones vividas por los cubanos en la cita deportiva de Santiago de Chile no se puede minimizar el título de la representación de la mayor de las Antillas en la tripulación del ocho con timonel para hombres.

En una fuerte porfía desde el comienzo con los uruguayos y el resto de los concursantes, que no querían quedarse fuera del podio, esta embarcación dio a Cuba la tercera presea dorada en la cita continental.

Entre los participantes en este evento, bien visto por los avezados del deporte como plato fuerte del remo, estaban los cienfuegueros Francisco Romero y Roberto Carlo Paz Sánchez, quienes de vuelta a la Perla del Sur nos contaron de sus vivencias y expectativas.

Romero dijo haber sido una gran experiencia en sus primeros Juegos Panamericano e “irnos con una medalla de oro siempre fue la meta que tuvimos, el equipo salió a ganar y así fue, salimos al frente de la competencia y mantenernos fue la disposición de la tripulación hasta que salió la medalla de oro, fue dura la regata e incluso cuando terminamos los compañeros miramos hacia atrás para preguntar al último qué habíamos cogido porque no sabíamos si se había ganado o no”.



Por su parte, Paz Sánchez remero cienfueguero manifiesta que “fue algo histórico, sin palabras, mis primeros Juegos Panamericanos, me dio mucho gusto obtener una presea de oro, la regata fue peleada desde el arranque con Uruguay. Me siento orgulloso de haber obtenido ese gran resultado para el país, para la provincia de Cienfuegos y a mí en lo personal como atleta y que sigan esperando lo mejor de mi, agradecerle a todas las personas que me apoyan,desde afuera y a todos mis entrenadores y a mis padres que tanto me apoyan”.

Históricamente remeros de esta provincia y otros devenidos como cienfuegueros, representando al terruño, han tenido participación en tripulaciones medallistas de oro en citas panamericanas.

La senda dorada en estas lides, la abrió en 1975 el bote de cuatro par de remos cortos, en el que participaba el cienfueguero Ramón Luperón Cuza, en tierras mexicanas.

Así comenzaba también para Cienfuegos una historia en la que 48 años más tarde dos de sus más jóvenes atletas vuelven a escalar lo más alto del podio panamericano, ahora con la segunda presea de oro, para el ocho con timonel cubano, plato fuerte de este deporte. Evidencias de la continuidad en el centro sur de Cuba para una disciplina que es tradición y arraigo en esta ciudad marinera.