Opinión – La telenovela Renacer

(Escrito por: Soledad Cruz/Facebook)

Los » pa atras y pa lante» parecen ser una distorsión de la dialectica que afecta desde la telenovela nativa hasta la economia nacional, aunque parezca que una cosa no tenga nexo con la otra. Pero en realida todo está relacionado con una mentalidad poco renovadora, a pesar de los constantes llamados a fomentar el espiritu creativo para sobrepasar tantos impedimentos que agobian.

La telenovela cubana habia logrado cierta evolución en diversas propuestas, que, sin distanciarse del melodrama, tenía mayores alcances temáticos, incluso estéticos, dramaturgia más sólida, mejor manera de estructurar tramas y subtramas sin forzarlas, pero de pronto se decidió aprobar un producto al más viejo estilo, sobre el cual seria bueno conocer los argumentos que justificara el alto costo de una producción de esta naturaleza, de tantos capitulos, en circunstancias financieras tan adversas.

¿Renacer? ¿Una nueva mujer?, esas se anunciaban como las intenciones, pero casi finalizando el folletin no resultan bien conseguidas, a juzgar por la cantidad de telividentes que han manifestado sus inconformidades con el trazado del personaje protágonico, con historias mal articuladas, con nudos dramáticos artificiosos, que, por supuesto se desatarán al final, inconformidades también con la realización por desaguisados evidentes en el vestuario, en el diseño de escenas, en el sonido musical por encima del diáligo de los actores, porque lamentablemente, no se cuidaron multiples detalles desde el guión a la puesta en escena.

Por supuesto, el amplio elenco trabajó en condiciones no óptimas, se hicieron públicas contradicciones entre el guionista y los realizadores, los recursos técnicos no son los mejores y tantos capitulos escritos por una sola persona no ocurre ya en ninguna parte, razones todas que deberían tomarse en cuenta para emplear los recursos existentes en obras que aseguren una mayor eficacia estética audivisual, aunque a pesar de la falta de renacimiento y de la nueva mujer que se desdibujó entre difusas posiciones, la telenovela fue seguida por públicos mayoritarios, fue muy promocionada y propició un debate en redes sociales que mostró una parte de los televidentes atentos a las irregularidades evidentes, aunque la Tv seguro mostrará sólo a los seducidos por la tortuosa ruta Habana – Ortigal.