Respalda Cuba declaración contra escalada militar de EEUU

Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, expresó hoy en la red social X el respaldo de Cuba a la declaración emitida por la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, que condena la nueva escalada militar del Gobierno de Estados Unidos en el Caribe.

El pronunciamiento alerta sobre el envío del portaaviones Gerald R. Ford y el anuncio de la denominada “Operación Lanza del Sur”, bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, lo cual —según advierte llamado urgente— constituye un riesgo de agresión militar contra Venezuela.

La declaración de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, divulgada en varios medios y redes, enfatiza que la supuesta lucha contra el narcotráfico no puede ser utilizada como argumento para desplegar fuerzas militares en la región, y exhorta a los pueblos y gobiernos a mantenerse vigilantes ante cualquier intento de intervención.