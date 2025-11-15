Perlavisión

La TV de Cienfuegos

Cuba Internacional

Respalda Cuba declaración contra escalada militar de EEUU

PorAgencia Cubana de Noticias

Nov 15, 2025 #Cuba, #llamado urgente, #Paz, #Red de Intelectuales y Artistas en defensa de la humanidad

Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, expresó hoy en la red social X el respaldo de Cuba a la declaración emitida por la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, que condena la nueva escalada militar del Gobierno de Estados Unidos en el Caribe.

El pronunciamiento alerta sobre el envío del portaaviones Gerald R. Ford y el anuncio de la denominada “Operación Lanza del Sur”, bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, lo cual —según advierte llamado urgente— constituye un riesgo de agresión militar contra Venezuela.

La declaración de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, divulgada en varios medios y redes, enfatiza que la supuesta lucha contra el narcotráfico no puede ser utilizada como argumento para desplegar fuerzas militares en la región, y exhorta a los pueblos y gobiernos a mantenerse vigilantes ante cualquier intento de intervención.

Por Agencia Cubana de Noticias

Agencia Cubana de Noticias. Agencia oficial de Cuba, fundada el 21 de mayo de 1974.

Entrada relacionada

Cuba Economía Finanzas

Crean condiciones para un mercado cambiario oficial (+📹)

Nov 15, 2025 Granma Digital
Cuba

Cuba agradece apoyo venezolano en recuperación tras huracán Melissa

Nov 14, 2025 Prensa Latina
Béisbol Cuba

Armando Capiró: el último swing de una leyenda cubana

Nov 14, 2025 Agencia Cubana de Noticias

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

📹Programas de Perlavisión