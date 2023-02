Restablecer el orden en Cienfuegos

Escucha la Nota Escucha la Nota

“Mientras más vendedores tengamos, más comida le podemos ofrecer a nuestra gente y de esa forma lograr que bajen los precios”, dijo Alexandre Corona Quintero, Gobernador de Cienfuegos, en reunión de trabajo del Grupo de Enfrentamiento Provincial.

“Pero tenemos que hacerlo con orden -acotó-, hay que ordenar y aplicar a los ilegales el decomiso de los productos, retirar la licencia que les autoriza a operar como vendedores ambulantes o en un puesto. Si las multas son insuficientes, hay que aplicar otras medidas para erradicar los precios alterados, el abuso con la población”.

Lo anterior se derivó del análisis sobre la persistencia en el municipio de Cienfuegos de ilegalidades en la comercialización de productos agrícolas por parte de vendedores particulares, quienes desafían la autoridad de los inspectores e irrespetan a potenciales clientes con la filosofía de lo tomas o lo dejas.

El Gobierno en la provincia acuerda precios -convencidos de que están altos en algunos casos, como la libra de arroz a 45 pesos-, lo inconcebible es que frente a todos, en los barrios y calles principales de la ciudad cabecera, se violen estas disposiciones, con total impunidad y se acuda a la aplicación de sanciones una y otra vez a los mismos infractores.

En la reunión se expusieron varios ejemplos, uno en particular muy ilustrativo: se multa al vendedor de carne de cerdo por no contar con la licencia requerida, falta de higiene o precios alterados. La cuantía de la misma no supera los 500 pesos, mientras, una libra de ese producto se expende a 450 moneda nacional, entonces ¿qué se resolvió que no sea la indiferencia de quien ya probó poco importarle el bienestar de sus coterráneos?

Florentino Pérez Valladares, jefe del grupo de Supervisión del Gobierno Provincial en Cienfuegos enfatizó en concertar acciones efectivas, cambiar el paso con las medidas por aplicar, para devolver el respeto a nuestros inspectores y que la población se sienta protegida en esta batalla por erradicar la corrupción y las ilegalidades.

Persisten en el municipio cabecera sitios en que se concentran vendedores ambulantes, donde debieran crearse condiciones para, además, transformar la estética citadina, pero sobre todo hay que ser sistemáticos en el control, como única forma de respetar las disposiciones gubernamentales relacionadas con los precios de las producciones agrícolas.

Cienfuegos no resuelve el problema, insistió el Gobernador Corona Quintero y no se trata de cerrar puestos de venta o limitar a los llamados carretilleros, sino de tener más comida para el pueblo, siempre que sea con precios razonables, de forma ordenada y segura, solo de esa manera será efectiva la labor de inspección y supervisión en la localidad.