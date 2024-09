Prosigue en Cienfuegos proceso de diagnóstico de vehículos en Centro de Revisión Técnica Automotor

El diagnóstico de los vehículos armados por partes y piezas que realiza el Centro de Revisión Técnica Automotor de Cienfuegos, más conocido como el somatón, que comenzara en el mes de julio con fecha tope el 23 de agosto, continúa abierto para los casos pendientes de la provincia hasta el primero de octubre.

Edel Castellón Ávalos, director de la entidad, perteneciente a la empresa filial del centro, expresa que el 23 de agosto se cerró el censo, el cual se desarrolló a través de la página Web , creada con esto fines por el Ministerio de Trasporte , “con anterioridad a este proceso ,hemos estado convocando a todos los propietarios de vehículos armados por partes y piezas ,que acudan a la planta a realizar el diagnóstico ,una prueba que puede acceder el cliente cuantas veces lo estime sin invalidar nada , o sea que las dos oportunidades que tiene para realizar las pruebas técnicas ,el diagnóstico no les cuenta y es una posibilidad que tiene el cliente de ir conociendo los defectos técnicos para erradicarlos ,para que a la hora de la inspección el vehículo lo traigan en mejores condiciones técnicas y le permita tener resultados favorables en esta inspección. Ya las comisiones provinciales comienzan a funcionar a partir del primero de octubre .las pretensiones son de que las comisiones vayan a cada uno de los municipios ,lo cual se comunicará con anterioridad a cada localidad ,en el caso de los vehículos ,motos y otros de mediana y pequeña capacidad ,que no tienen que pasar por la planta ,se van a desarrollar en cada uno de los municipios ,no así con los vehículos de cuatro ruedas , sí tiene que venir a realizar la revisión técnica a la planta.

De los aspectos técnicos a medir en la inspección, Yoel yero Mosquera, especialista en revisión técnico, confiesa en el caso de un motor, se revisa que no tengan juegos en el tren delantero, trasero ,rodamiento , que frene bien ,que tenga todas las luces reglamentadas ,que el vehículo tenga todo lo que esta escrito en la ley ,incluyendo el color del stop.