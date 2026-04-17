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Reynier Mariño homenajea a Paco de Lucía en el “Terry”

PorFrancisco González Navarro

Abr 17, 2026 #concierto, #Festival de Guitarras, #Reynier Mariño

El homenaje que Reynier Mariño le hizo al gran maestro español del flamenco Paco de Lucía (1947-2014), este jueves en la Sala Ateneo del Teatro Tomás Terry, destaca como una de las notas más altas del Noveno Festival de la Guitarra Edgardo Martín, que tiene lugar hasta hoy en Cienfuegos.

Del laureado artista andaluz Mariño tocó obras como “Solea”, “Entre dos aguas”, “Almoraima”, “Tres notas para decir te quiero” y “Tangos de Granada”.

Adornaron el concierto clásicos como “Concierto de Aranjuez”, de Joaquín Rodrigo y “Malagueña” (Ernesto Lecuona).

En la última parte del recital, Mariño paseó por su relación musical con Paco de Lucía, al igual que las del artista español con su Andalucía natal, Cuba y su paisano el gitano Camarón de la Isla.

Por el acogedor escenario de la Sala Ateneo también pasaron sus invitados, la Compañía de Joel Zamora, y las guitarras de María Karla Cuestas, Liliet Orosco, Yipsi González, Ariadna Cuéllar, Yosniel Rivera y Rocío Toledo, así como la flautista suiza Antipe Dastella.

Por Francisco González Navarro

Licenciado en Educación. Periodista y Escritor. Fue corresponsal de Prensa Latina en Cienfuegos y jefe de la corresponsalía de esa agencia informativa en Nicaragua.

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