Rinde cuenta de su gestión durante el 2024 Gobernadora de Cienfuegos

Con la presencia del Vice primer Ministro Jorge Luis Tapia Fonseca se reúne el Consejo de la Administración Provincial de Cienfuegos para escuchar la rendición de cuenta de la Gobernadora, Yolexis Rodríguez Armada.

A continuación, el texto íntegro del Informe de rendición de cuenta e información de la gestión de la Gobernadora al Consejo Provincial.

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTA E INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DELA GOBERNADORA AL CONSEJO PROVINCIAL. DICIEMBRE 2024

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 177 de la Constitución de la República de Cuba, el artículo 117.1 de la Ley 138 de Organización y Funcionamiento del Gobierno Provincial del Poder Popular y el Acuerdo No. 222 adoptado en el Consejo Provincial, informo y rindo cuenta de mi gestión como Gobernadora.

Ha sido una etapa de intenso trabajo, en un escenario complejo, caracterizado por una economía de guerra, arreciado porel recrudecimiento del bloqueo impuesto por el gobierno de los Estados Unidos y la situación energética.

Durante el año se ha trabajado en la implementación y cumplimiento de las acciones diseñadas como parte de las Proyecciones de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía; las indicaciones del Presidente de la República y el Primer Ministro; la implementación, exigencia y control del cumplimiento de los acuerdos adoptados por la ANPP yel Consejo de Ministros, así como la participación y control popular.

El Gobierno Provincial del Poder Popular posee un sistema de trabajo colegiado y participativo, donde los tres pilares de la gestión de gobierno y el vínculo permanente con el pueblo hasido el hilo conductor en la implementación de las proyecciones.

Como máxima responsable de la actividad ejecutivo-administrativo, me asisto de la Entidad Administrativa, donde mensualmente se analizan y colegian las decisiones sobre la vida económica y social de la población y la provincia, la calidad de los servicios básicos y las opiniones del pueblo, en función de asegurar con mayor agilidad y resolutividad la solución de los problemas que más insatisfacciones y preocupaciones provocan en la población. Además se realiza la rendición de cuenta e información dela gestión de los directores de las entidades administrativas provinciales y los integrantes de la Entidad Administrativa.Hasta la fecha se han emitido 56 Resoluciones y 167 indicaciones.

He participado en los consejos de dirección y comisiones de cuadro de las entidades provinciales;mensualmente se realizan los despachos con los directores generales de Salud y Educación, y trimestralmente con el resto delos directores de la Administración Provincial. De igual manera se realizan los despachos con el Vicegobernador y los Coordinadores de Programas y Objetivos.Además todos los meses se realizan visitas y controles a las entidades subordinadas.

Me vinculo permanentemente con la base, participo en las Asambleas Municipales del Poder Popular, los Consejos de la Administración y reuniones de los Consejos Populares, además de las visitas y recorridos en función del desarrollo territorial, el fortalecimiento de la economía y el control de los procesos que se desarrollan en los órganos del poder popular.

En la etapa participé en reuniones de consejos populares, consejos de dirección y consejos de la administración donde se evaluó el cumplimiento de las líneas y acciones para el continuo perfeccionamiento de los órganos que conforman el sistema del poder popular.

He presidido todas las reuniones del Consejo Provincial, con un funcionamiento estable del mismo. Hasta la fecha se han realizado 16 reuniones, de ellas 11 ordinarias y 5 extraordinarias, con una asistencia del 93,2%. Se han adoptado un total de 250 acuerdos, en función de coordinar y armonizar los intereses de los municipios y la provincia y transformar los problemas evaluados. Los acuerdos de interés general son publicados en el portal del ciudadano del Gobierno Provincial.

Los principales temas analizados y debatidos han estado en correspondencia con la estrategia de desarrollo territorial;las proyecciones de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía y las principales insatisfacciones de la población. Además se evalúan los resultados de la gestión de las Administraciones Municipales; el resultado de los procesos que desarrollan los OLPP; entre otros.

Se utilizan las comisiones y grupos de trabajo temporal para comprobar la ejecución de actividades, impulsar tareas, así como la conducción de los procesos.

En el funcionamiento de este órgano, considero necesario continuar revisando la calidad de los informes que se presentan los que en algunos casos se debe ser más preciso y objetivo, proponiendo acciones para su solución, así comola implementación de los acuerdos por quien corresponda cumplirlo, y el control a su cumplimiento.

El trabajo con la política de cuadros es un tema de atención permanente.En cuanto al fortalecimiento de las estructuras de los OLPP, se alcanza el 75,8% de completamiento de la plantilla (la Administración Provincial al 79,3% y la Municipal al 75,2%). Se logra el 85.4% de completamiento de la plantilla de cargos de cuadros, incidiendo todos los municipios y el 88.7% de los cargos decisorios, siendo los municipios de Cruces, Palmira y Cienfuegos los de más bajo completamiento.Actualmente vacantes los cargos de intendentes de Rodas y Aguada.

En este sentido se debe profundizar en una mejor selección y preparación de los cuadros y reservas, con el propósito de lograr mayor completamiento y estabilidad, que permita consolidar la nueva estructura y el fortalecimiento de los municipios.

Como resultado en la gestión estratégica del desarrollo territorial, se avanza en la construcción de la estrategia de desarrollo provincial y en proceso de actualización las estrategias municipales. Funcionando 5 empresas agroindustriales municipales y se trabaja en la creación de las tres restantes. Se ha dado seguimiento al uso de la contribución territorial.Existen 89 proyectos de desarrollo local aprobados, 50 produciendo o prestando servicios, de ellos 37 han generado aportes por más de 3 millones de pesos, asunto este que necesita de una mayor atención por los CAMs.

Especial atención, seguimiento y control he brindado a la ejecución delPlan de la Economía y el Presupuesto.No obstante, aún no se alcanzan los niveles esperados.

Al cierre del mes de octubre las ventas netas se cumplen al 69,8%, sin la Refinería al 96,8%. Las utilidadesse cumplen al 38.2%,incumplen 28 empresas y 18 cierran con pérdidas, de ellas 6 de la subordinación local. De las 126 producciones físicas fundamentales captadas, se incumplen 88, de ellas solo 3 con posibilidades de recuperarse; asunto que requiere de un mayor control y exigencia.

La circulación mercantil minorista se cumple a un 88.7%. El sector del Comercio y la gastronomía cumple al 84.3%,todas las entidades incumplen el indicador,en este sentido se adoptan un grupo de medidas encaminadas a recuperar en lo posible estos incumplimientos.

En el perfeccionamiento del comercio, debemos continuar trabajando en la calidad y variedad de las ofertas asociadas a la autogestión, así como en el cumplimiento de las medidas adoptadas para restablecer la legalidad.

En la ejecución del presupuesto, se planifica para el año un superávit de más de 168 millones y se registra al cierre del mes de octubre un déficit presupuestario superior a lo planificado en más de 278 millones. Todos los municipios cierran con déficit presupuestario, excepto Cienfuegos y Aguada.

Se incumplen los ingresos participativos en más de 198 millones, los ingresos cedidos se cumplen al 102% y los gastos corrientes al 100.8%, incidiendo los municipios de Aguada, Cruces, Cumanayagua, Cienfuegos y la Actividad Provincial.

Se mantiene un chequeo sistemático al cumplimiento de las medidas para fortalecer la ejecución del plan y el presupuesto, con énfasis en las acciones de fiscalización a los actores económicos no estatales. Se da seguimiento semanal a las acciones de bancarización, existiendo en la provincia 5688 actores económicos con código QR, se crece con relación al año anterior, aunque no se avanza lo suficiente en los TPCP yen los mercados y puntos de venta de la agricultura.

Especial atención se ha dado al fortalecimiento de la empresa estatal socialista y la integración entre todos los actores económicos.No se avanza en la creación de Mipymes estatales. Se continúa la implementación del perfeccionamiento del salario y de las regulaciones establecidas entre el sector estataly el no estatal, en función de restablecer el orden.

En los fondos exportables, se cumple el plan de exportaciones al 150.2%. No obstante se incumple la miel, la producción de tabaco y el camarón. Se trabaja en el fomentode nuevos productos.

Se avanza en el cambio de matriz energética con 2 obras en ejecución y una en preparación que aportarán 65,4 MW, con un sistema de chequeo semanal. Se refuerza el control de los portadores energéticos, con una evaluación diaria de las medidas contenidas en la Instrucción No 3 del Primer Ministro y se da seguimiento a las acciones de reparación de la Termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes.

Constituye una de las prioridades en el sistema de trabajo, la atención y seguimiento a los Programas de la Salud Pública y los servicios que se prestan al pueblo.

La tasa de mortalidad infantil hasta la fecha es de 7.5; la mortalidad materna directa se mantiene en cero y se cumple con el índice de bajo peso al nacer. Se logra un índice ocupacional en los hogares maternos del 87,9%, asunto que necesita de mayor control y exigencia.

De igual manera especial atención y seguimiento ha tenido el Programa de Atención Integral al Adulto Mayor, con un envejecimiento poblacional de 24.9%. Funcionan 5 hogares de ancianos y 32 casas de abuelos con un índice de ocupación por encima del 90%.

La situación higiénica-epidemiológica evidencia estabilidad.

Dentro de las principales insatisfacciones de la población, que requieren de una mayor actuación, están:

Déficit de medicamentos

La inestabilidad del médico y enfermera de la familia.

Dificultades en el transporte sanitario.

Falta de ayudas técnicas y efectos médicos y ópticos.

En la Educaciónse ha dado seguimiento al funcionamiento de las escuelas y centros, la calidad del proceso docente educativo, la implementación de la estrategia docente productiva y la alimentación. La cobertura se comporta al 93,8% y al 100% con alternativas.Se logra el 100% en la continuidad de estudio del 9no grado. No obstante,debemos prestar especial atención a los resultados de los exámenes de ingreso a la educación superior y la formación pedagógica de nivel superior, particularmente a las carreras de ciencia.

Se da respuesta a la demanda de círculo infantil en todos los municipios excepto Cumanayagua y algunas comunidades y asentamientos, aperturándose 5casitas infantiles, distante aún de satisfacer las demandas que existen, por lo que debemos continuar promoviendo esta tarea con las entidades del territorio.

En la Cultura, entre los principales propósitos, ha estado la consolidación de una labor cultural estable, diversa y ajustada a las preferencias de nuestras comunidades, estando dentro de las principales insatisfacciones de la población, la necesidad de llegar a todos los barrios con actividades.El acompañamiento de la UNEAC, la AHS y la Brigada José Martí en la labor social de la cultura ha sido fundamental. No se avanza como quisiéramos en el cuidado y conservación de los monumentos amenazados.

Los resultados en el Deporte son positivos. Se encuentra cubierto el 100% de los profesores de educación física que prestan servicio en los centros educacionales.Se destaca la utilización de los gimnasios estatales y comunitarios, implementándose la autogestión económica.

La transportación de pasajeros y las violaciones de precios por los transportistas privados, están dentro de las principales insatisfacciones de la población, asunto que se analiza semanalmente, buscando alternativaspara mejorar la situación. En la Operación Puerto Transporte- Economía Interna, se mantiene un análisis y control diario de las operaciones, con resultados positivos, aunque se mantienen las dificultades en la disponibilidad técnica de los equipos especializados portuarios.

Los servicios de abasto de aguay tratamiento de residuales, tambiénestán dentro de las principales insatisfacciones de la población, con un análisis semanal del tema.Como estrategia se desarrolla un programa que incluye acciones de mantenimiento e inversiones en las redes e instalaciones hidráulicas y sanitarias, permitiendo la búsqueda de soluciones a las problemáticas que se presentan. Se planificó el cambio de la matriz energética en 63 estaciones de bombeo, de ellas 60 instaladas, el resto previsto su montaje antes del 15 diciembre.

Durante el año se ha realizado un chequeo sistemático a la producción de alimentos, con una evaluación semanal del cumplimiento de las 63 medidas para dinamizar las producciones agropecuarias y la implementación de la Ley SSAN. Además de los recorridos y visitas a los polos productivos e intercambio con productores.

Especial atención se ha dado al proceso de contratación 2025, el que se encuentra al 85% de cumplimiento.La campaña de siembra de frio se cumple al 100%. En los cultivos rústicos se requiere incrementar el ritmo para lograr cubrir el déficit en plátano, malanga y yuca en el primer trimestre del 2025.

En los balances de alimentos, a pesar de las acciones realizadas, no se alcanzan los niveles previstos en el autoabastecimiento. Se prevé que 2 municipios se autoabastezcan de arroz en el 2025. No se alcanzan las 45 libras percápitas y no se logra el completamiento de los módulos pecuarios.

Se mantiene un funcionamiento estable del comité de contratación, el cual presido.

En la agricultura urbana, suburbana y familia se logra el propósito de los 20m2 por habitantes. No obstante,se requiere mayor agilidad en la reposición de cultivos en los canterosvacíos.

Otro de los asuntos que recibe atención priorizada es la producción de leche y carne,incumpliéndose en 1 millón 300 mil litros y un 30% respectivamente, incidiendo los municipios de Aguada, Lajas, Palmira y Cienfuegos.En este particular se realizan acciones diferenciadascon el objetivo de reducir los incumplimientos.

En la siembra de papa se planifican 300ha, plantándose hasta la fecha 45 ha y se da seguimiento para concluir con el resto antes de finalizar el año.

En la acuicultura se trabaja en la recuperación de los espejos de agua y en la conclusión del cuarto ciclo de la siembra de alevines.

En la entrega de tierras para autoconsumo no se avanza lo suficiente. Se ha entregado a 160 entidades y organismos, lo que requiere de una mayor exigencia en su explotación.

A partir de los resultados del ejercicio al uso, tenencia y explotación de la tierra se presentan atrasos en la solución de las ilegalidades detectadas, por lo que se necesita de una mayor actuación para su erradicación.

Se ha dado prioridad a la producción cañera azucarera. En la zafra anterior se logró cumplir el plan de producción de azúcar al 111,2 %, aún insatisfecha con lo alcanzado, teniendo en cuenta las potencialidades de la provincia. La siembra de caña se incumple y existen dificultades en la atención a las plantaciones cañeras, asuntos en los que tenemos que actuar con mayor exigencia.

En recorridos sistemáticos a los centrales azucareros se evaluó la reparación y mantenimiento, iniciando recientemente la zafra en el central 14 de Julio, los otros 2 comienzan enlos próximos días.

En lapolítica de la vivienda, de un plan de 254 viviendas, se terminan 335,los mayores incumplimientos están en las células básicas habitacionales. En el programa de subsidios la principal problemática es el límite del monto financiero aprobado y la garantía de recursos.Aún quedan por terminar 4 afectaciones climatológicas. Por lo que se requiere de medidas organizativas más eficaces.

En la estrategia para impulsar la producción local de materiales de la construcción,no se avanza con la celeridad requerida en la construcción de los hornos eficientes, funcionando 2 y los 3 restantes previsto concluir antes que culmine el año. Se espera que en el 2025 estén instaladas capacidades productivas de elementos de barro en los 8 municipios, con un mejoramiento de la estrategia productiva y constructiva dela provincia.

Para la atención al programa de Prevención y Atención Social, se han realizado múltiples acciones, contando para ello con 527 trabajadores sociales, faltando 31 por cubrir, incidiendo los municipios de Aguada, Cumanayagua y Cienfuegos. Se destinan del presupuesto del Estado para respaldar la asistencia social más de 153 millones, protegiéndose 5 333 núcleos, con 9 550 beneficiarios. Son atendidos por el sistema de atención a la familia 3 636 beneficiarios. Además, se atienden un total de 2 053 madres con tres o más hijos menores de 17 años.

Se han desarrollado 4 ferias de empleo, incorporándose a trabajar 2 346 personas. Atención priorizada ha tenido el trabajo con los jóvenes, fueron identificados 8 842 desvinculados del estudio y el trabajo, incorporándose 1 373 al trabajo y 1 681al estudio.

La atención a los barrios con situaciones complejas,constituye también una de las prioridades en el sistema de trabajo, realizándose mensualmente visitas a las comunidades en vínculo con el pueblo. En el año se trabaja en 45 barrios, ejecutándose 613 acciones, siendo insuficientes las constructivas por déficit de recursos.

De igual manera se ha atendido el programa de revalorización de la ruralidad, con un seguimiento y acompañamiento en los municipios para el cumplimiento de los planes elaborados, lográndose la construcción y rehabilitación de viviendas, instalación de paneles solares en casas no electrificadas, la instalación de radio base, gabinetes telefónicos y la rehabilitación de redes hidráulicas.

En materia de información y comunicación social, funcionan las estructuras creadas al efecto. En este sentido constituye una prioridad para garantizar su adecuado funcionamiento la preparación del personal. Se presentan dificultades en el manejo de las herramientas de comunicación, siendo insuficiente el uso de las cuentas en las redes sociales, sobre todo en la generación de contenidos.

En cuanto al proceso de informatización segura de la sociedad, funcionan de forma estable los 9 portales del ciudadano, lográndose una mayor interactividad, aunque son pocas las publicaciones dirigidas a dar respuesta a las problemáticas que hoy enfrenta la población. Crece la implementación de las plataformas digitales para la atención a la población. Es insuficiente el uso de la firma digital.

Se diseñó un sistema para el fortalecimiento de la Ciberseguridad, con un funcionamiento estable del grupo provincial, donde se toman decisiones a partir de los temas que se evalúan.

Especial atención se ha dado a los planteamientos, quejas y peticiones de la población. Como parte del sistema de trabajo, todos los lunes atiendo población, dando seguimiento a los problemas y asuntos planteados, de igual manera se ha dado tratamiento a las cartas recibidas. Se continúa trabajando en la implementación de la plataforma bienestar tanto en las entidades de la administración provincial como en los municipios, para el adecuado tratamiento y respuesta oportuna de los casos que se publican.

Dentro de las principales quejas y peticiones de la población están:

Solicitudes de entrega de viviendas o de terrenos y recursos materiales para la construcción por esfuerzo propio.

Dilación en la ejecución de trámites.

Dificultades con el abasto de agua y demora en las soluciones a obstrucciones y salideros.

En la atención y solución de los planteamientos formulados por los electores se muestran avances. No obstante debemos concentrar los esfuerzos en los planteamientos pendientes de solución de procesos anteriores y los de despacho del XVII mandato, por lo que se requiere mayor agilidad en la solución a los problemas del pueblo y en dar una respuesta oportuna a sus reclamos, siendo más exigente con todos los responsables.

El mayor número de planteamientos pendientes, están relacionados con la reparación de calles, caminos y aceras; el abasto de agua, vertimiento de residuales y eliminación de salideros; la rehabilitación e impermeabilización de edificios multifamiliares e intervención de cuarterías;reposición del alumbrado público; y el incremento de teléfonos públicos y residenciales.

En las directivas generales dirigidas a la reducción y el enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales, se trabaja en su actualización yse controlan los planes de medidas derivados de las diferentes acciones de control. El delito estatal en la subordinación local decrece. Los hechos contra el ganado continúan siendo la tipicidad delictiva de mayor aporte.

Se requiere continuar fortaleciendo el completamiento de los organismos impositores, reguladores y gestores de multas, con una mayor integración de los grupos de enfrentamiento a nivel municipal y actuación rigurosaen la demarcación delos consejospopulares.De igual manera incrementar el enfrentamiento a las violaciones de precios.

Hasta aquí, un resumen de mi gestión como Gobernadora, con insatisfaccionesde lo logrado, pero con la responsabilidad de seguir perfeccionando los sistemas de trabajo en vínculo permanente con el pueblo yel compromiso de continuar junto a él en un CIENFUEGOS POR MÁS VICTORIAS, por un futuro mejor.

Finalmente agradecer al Buró Provincial del Partido Comunista de Cuba, el Consejo Provincial, la Entidad Administrativa, directivos, funcionarios y al pueblo cienfueguero por su entrega, confianza y apoyo en cada una delas tareas.