Roberto Martínez: “Los Juegos Escolares han sido cantera de los logros del deporte en Cuba”

En 2024 se celebra la edición 60 de los Juegos Escolares de donde han salido campeones mundiales. olímpicos y donde han salido también muchos de los entrenadores, metodólogos provinciales y otros que en la actualidad continúan activos como comisionados, entrenadores de base y otras funciones en el deporte.

Roberto Martínez Aroche, actualmente comisionado de pelota vasca en Cienfuegos con más de 40 años de trabajo en el Inder ha transitado desde comisionado de béisbol, fútbol hasta director de alto rendimiento.

Ya jubilado, actualmente es el comisionado de bádminton y pelota vasca, quien confiesa que para él “los Juegos Escolares han significado mucho como todo cubano el deporte le ha gustado mucho, tuve la oportunidad de participar en los séptimos ,octavos y novenos Juegos Escolares, representando a la provincia de Las Villas en el deporte de tenis, de mesa no llegué a representar a Cuba en ninguna competencia , porque cuando tuve la oportunidad decidí estudiar la licenciatura en Cultura Física y como tal no seguí como deportista , pero si donde más me necesitara el movimiento deportivo,donde más útil podía serle”

“Para mí el deporte escolar es la base,gracias a ellos Cuba se ha insertado en el mundo entre las quince mejores naciones del mundo, ahí están los resultados que hemos alcanzado en el área centroamericana y el Caribe y citas panamericana”.

“Celebrar la 60 edición significa mucho porque es recordar la inauguración de los Juegos Escolares por el líder de la Revolución, esa magistral idea de Fidel de crear los Juegos Escolares”, recuerda.