Rostros del Transporte (16): las caminatas de Reina del Carmen

(Fotos: Naturaleza Secreta)

Hace mucho sol. Las manos de Reina del Carmen Cantero Leyva trasladadan intranquila unos documentos. Es todo el papeleo que llevan las operaciones de carga y descarga de buques con alimentos, materiales de la construcción, combustible… Hoy es un día de esos movidos en su UEB Terminal Marítima O’Bourke, de la Empresa de Servicios Portuarios Centro en Cienfuegos.

Atracada hay una patana que debe llevar a La Isla de la Juventud 230 toneladas de arroz y 600 de azúcar, para la canasta básica. Y otros 2 buques con carbón para la Fábrica de Cemento y áridos que esperan ser exportados. Ella es la jefa Comercial.

El día de Reina del Carmen comienza a las 5 de la mañana, y pone los pies en su trabajo antes de las 7. Desde que se baja de la guagua es caminando. Y a las 9 de la mañana, ya pica sobre sus manos el sol. Pasa por el departamento de Expedición, donde están las tramitadoras de documentos, que son las que emiten las remisiones de entrada y salidas de los carros del puerto; entra a las oficinas; chequea los almacenes de azúcar, la parte de recepción de azúcar a granel. “Es la vida cotidiana en el puerto, donde me llamen tengo que estar. Aquí en mi trabajo todo es importante”.

Habla despacio y muy bajito. No le gustan las entrevistas. Pero su seguridad es la de una mujer que hace lo que hace, en los puertos, desde 1984. En septiembre piensa jubilarse. “El trabajo me gusta, pero hay que coger un descansito, después me puedo re-contratar. Cuando estamos acostumbrados a tantos años de trabajo, no es facil adaptarse a la casa”.

“De mi trabajo me gusta todo, más cuando estamos en operaciones en el puerto, y es mucho el movimiento, el tránsito de los carros cargados… esa dinámica”.

“Y lo que menos me gusta… no sé”.