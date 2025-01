Saidel Horta, seguro de que 2025 puede ser un gran año

"Seguro de que podrá ser un gran año... con metas como lograr mi primera corona mundial", asegura el subtitular a ese nivel. /Foto: Roberto Morejón (Jit)

Negado a lamentar reveses a los que prefiere mirar en busca de superación, el púgil cubano Saidel Horta se ha propuesto un cuatrienio superior, que este año le deje un cetro con que superaría el subtítulo conquistado en el campeonato mundial de Taskent 2023.

Afianzado en su fe cristiana y los valores fraguados desde el seno familiar, el cienfueguero, también número dos panamericano, asumió con madurez el impacto que generó su revés inicial en los Juegos Olímpicos de París 2024, y desde entonces multiplica esfuerzos para crecer.

Con esa convicción derrotó al ruso Ruslan Belousov en la Noche de Campeones acogida el 27 del pasado agosto por el coliseo de la habanera Ciudad Deportiva y satisfizo las expectativas en la final de la Serie Nacional, disputada en diciembre en Camagüey.

El colega Roberto Ramírez, periodista de JIT le solicitó un breve intercambio y el muchacho que cumplirá 23 años en marzo volvió a mostrar la amabilidad que caracteriza su trato con los medios.

¿Cómo manejaste el adverso debut olímpico?

Me mantuve enfocado, convencido de que me queda una bonita carrera por delante, a partir de que todavía soy joven, y me propuse seguir entregándome al máximo, seguro de que ese no era el final.

¿Qué pudo faltar en el polémico pleito con el kirguís Munarbek Seitbek?

Creo que la inexperiencia me jugó una mala pasada después de lograr superioridad en el primer asalto, pero entendí que lo único positivo de ese resultado sería utilizarlo como aprendizaje, para que la lógica de que en el deporte unas veces ganamos y otras perdemos me dejara saldos favorables.

Hablemos de la final de la Serie Nacional y las jornadas siguientes

Fue un evento en el que me sentí muy bien, algo importante para después despedir el año en familia, con tranquilidad, disfrutando el cierre de un 2024 que me dejó cosas buenas como atleta y en mi vida en general.

Y llegó un enero que cerrará con otra Noche de Campeones en la Ciudad Deportiva…

Así es, y resulta una motivación adicional por tratarse de otra posibilidad de pelear ante nuestro público, al que quiero mostrar mi mejor versión para regalarle la victoria.

¿Cuáles son las prioridades en la preparación?

Elementos que contribuyen al incremento de los golpes de potencia y de la fuerza en general, así como el asentarme más en el ring, tratando de no “brincar” mucho, porque no es lo mismo pelear tres que a seis, ocho o 10 asaltos. Son diferentes las formas de administrar los niveles de resistencia, la capacidad del golpeo y otros aspectos.

Lo que implica más esfuerzo…

Es difícil, pero es parte de la tarea, una meta más que asumimos, con las cargas que permiten responder a las características de unos y otros circuitos, dominando aspectos específicos para utilizarlos según el tipo de combate que enfrentemos.

¿Optimista entonces para esta nueva campaña?

Agradecido a Dios, dispuesto a darlo todo, tanto en el gimnasio como entre las cuerdas, y ansioso por competir, seguro de que podrá ser un gran año, con la varilla bien alta, con metas como lograr mi primera corona mundial, en el mes de mayo en Kazajistán.