Acogerá La Habana Encuentro Mundial de Casineros y Salseros

La capital cubana, reconocida internacionalmente como Ciudad Creativa de la Música, acogerá la nueva edición del evento “Baila en Cuba”, organizado por la empresa Artex S.A. y sus agencias, con Paradiso como receptivo oficial.

El encuentro convocará a bailadores, academias y aficionados de diversos países, quienes participarán en un programa académico y artístico dedicado a los ritmos populares cubanos.

Según los organizadores, las clases y talleres estarán a cargo de profesores y bailarines de prestigio, incluidos docentes de la Universidad de las Artes de la República de Cuba.

Los asistentes podrán perfeccionar técnicas en son, rumba, mambo y cha cha cha, además de recibir instrucción en bailes folclóricos, coreografía y movimientos corporales diferenciados por género.

Las actividades nocturnas se desarrollarán en escenarios como el Salón Rosado Benny Moré de la Tropical, con presentaciones de agrupaciones de música popular, sesiones de DJs y participación activa del público.

Este certamen incluirá competencias en las modalidades de parejas y ruedas de casino, cuyos ganadores recibirán el trofeo Bailar en casa del trompo y un pase completo para la edición de 2027.

El Comité Organizador precisó que las academias interesadas deberán inscribirse antes del 31 de agosto de 2026 mediante un concurso en línea, cuyos detalles se anunciarán próximamente.

Como complemento, se ofrecerán recorridos culturales y recreativos por sitios históricos de La Habana y centros de enseñanza artística, con el propósito de mostrar la relación entre música e identidad nacional.