El costo de la salud preocupa cada vez más a los estadounidenses

Crece la ansiedad por el sistema de salud, pero los estadounidenses aún confían en sus médicos (smolaw11 - stock.adobe.com)

La ansiedad de los estadounidenses respecto al sistema de salud va aumentando, aunque su confianza en sus propios médicos se mantiene firme.

Según una nueva encuesta de 2.000 adultos en EE. UU. que visitaron a un médico en el último año, el 43 % reportó más ansiedad sobre la atención médica, pero el 84 % todavía confía en sus médicos y en la información que comparten.

Entre quienes sienten más ansiedad, la principal preocupación es el costo y la accesibilidad de la atención médica (54 %), seguida de la inflación (41 %), la dificultad para pagar tratamientos (34 %), los cambios en las políticas gubernamentales (39 %) y una menor confianza general en el sistema de salud (28 %).

El 47 % de los encuestados dijeron que estas preocupaciones los han llevado a posponer cuidados preventivos.

Encargada porPatientPoint y realizada por Talker Research, la encuesta también encontró que, aunque el 22 % se siente “entusiasmado” con el rumbo de la atención médica, más encuestados se describieron como “nerviosos” (30 %) o “asustados” (15 %).

“Esta investigación destaca el papel esencial que juegan las relaciones de confianza con los proveedores en la confianza del paciente”, dijo Kyle Barich, director de estrategia y marketing de PatientPoint.

La inteligencia artificial también genera inquietud. El 67 % teme que la IA elimine el trato personal en la atención médica, y el 47 % se muestra entusiasmado con su potencial.

Existe una marcada brecha generacional: el 64 % de la generación Z es optimista sobre la IA en la salud, frente al 63 % de los millennials, el 48 % de la generación X y solo el 32 % de los baby boomers.

Entre quienes sí la ven con buenos ojos, las razones principales son diagnósticos más rápidos (27 %) y planes de tratamiento más personalizados (21 %).

Pese a estas preocupaciones, los pacientes no rechazan la tecnología por completo. El 49 % cree que más tecnología en el consultorio mejoraría su experiencia.

“La tecnología tiene un potencial enorme para mejorar la experiencia de atención médica, pero solo cuando fortalece, y no reemplaza, la relación entre pacientes y proveedores”, agregó Barich .