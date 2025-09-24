Se inició en Cuba proceso de firmas en apoyo a Venezuela (+📹)

En Cienfuegos el proceso comenzó por la Refinería, un sitio de claves muy entrañables de la amistad entre Cuba y Venezuela. /Foto: Modesto Gutiérrez Cabo (ACN)

En Cienfuegos el proceso comenzó por la Refinería, un sitio de claves muy entrañables de la amistad entre Cuba y Venezuela

Una muestra más de apoyo a Venezuela, y a su presidente, Nicolás Maduro, inició hoy en Cuba con un proceso de firmas en respaldo a la reciente Declaración del Gobierno Revolucionario Cubano, que alerta sobre la urgencia de impedir una agresión militar contra la nación suramericana.

Como anunciara el secretario de Organización del Comité Central del Partido, Dr. Roberto Morales Ojeda, en su encuentro en Caracas con el jefe de Estado venezolano, en todos los centros laborales, estudiantiles y comunidades del país se abrirán los libros hasta el próximo 30 de septiembre.

Un sitio de historia común

En Cienfuegos el escenario escogido para comenzar este proceso político no pudo ser más simbólico: la Refinería Cienfuegos SA, enclave industrial inaugurado el 21 de diciembre de 2007 por los entonces presidentes, de Cuba, Raúl Castro Ruz, y de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, acogió esta mañana la ceremonia en la que autoridades y trabajadores de ese emporio rubricaron su incondicional respaldo a la hoy amenazada República Bolivariana y a su legítimo mandatario, Nicolás Maduro Moros.

Con la firma, sellaron el extraordinario sentido actual de las palabras de Chávez aquella noche del solsticio boreal de invierno de 2007: «La recuperación y modernización de la refinería (…) constituye un ejemplo de lo que podemos hacer cuando nos juntamos de verdad…, sin hacer cálculos mezquinos».

Frente a la escalada de acciones del gobierno de los Estados Unidos para justificar una agresión militar contra la República Bolivariana de Venezuela, el apoyo incondicional de todo un pueblo como lanza ante quienes intentan imponer sus intereses por la fuerza con el objetivo verdadero de adueñarse del petróleo y los recursos de esa hermana nación.

Por los sueños de Chávez, de Fidel, de tantos venezolanos, fue que los miles de obreros cienfuegueros aportaron sus firmas de respaldo a la República de Bolívar, y de rechazo viril a las amenazas del imperio yanqui.

Ante la presencia de Armando Carranza Valladares, primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) en la provincia, se dio el respaldo de hombres y mujeres refinadores del petróleo.

Con Chávez y Venezuela entre el pecho y la espalda

Entre estos trabajadores apegados a los hierros de la Refinería y al amor a la Venezuela defendida ahora por el presidente Nicolás Maduro, está Juan Luis Artiles, jefe de Planta de Procesos Industriales, con largos años de labor entregados a esa fábrica.

Otros que no podían faltar al respaldo total a Venezuela son Felipe Jesús García Arango, especialista de la Agencia de Seguridad, Ambiente y Salud en la Refinería Cienfuegos S.A. y Lázaro León Álvarez, director de Operación de la Planta de Procesos Industriales en la Refinería Cienfuegos S. A.

Sus responsabilidades en la producción de la refinadora son vitales para la economía nacional en estos momentos cruciales, en el que Cuba desbroza obstáculos como el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el propio gobierno norteamericano, ese que desprecia y agrede a los pueblos del Sur.

Ramón Rodríguez Abdel Kader, secretario general del Comité del PCC en la planta, dio lectura al compromiso del colectivo, donde resaltan las justas causas que defiende el pueblo de Venezuela, sobre todo su independencia ante las amenazas de guerra por parte del gobierno de Donald Trump.

El día 30, en la conclusión del proceso de rúbricas, se realizarán actos, cantatas y otras actividades con carácter masivo, en apoyo a Venezuela. Luego se harán llegar los libros con millones de firmas al Presidente Nicolás Maduro.

El reporte en video:

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>