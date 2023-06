Se preparan en Cienfuegos para Campeonato Mundial de Taekwondo para atletas discapacitados en México

Escucha la Nota Escucha la Nota

Atletas y entrenador del equipo nacional de taekwondo se preparan en Cienfuegos con vista a su participación en el campeonato mundial de taekwondo para atletas discapacitados a efectuarse en septiembre en México.

Mitchell Suárez Walker, parataekwondoca cienfueguero quién consiguiera su clasificación en Rio de Janeiro en marzo pasado para el mundial de esta modalidad a efectuarse en el mes de septiembre en México, cumplimenta su preparación en la Perla del Sur, con el también preparador sureño y entrenador del equipo nación, del trabajo que realizan y expectativas para la cita del orbe atleta y entrenador comentan.

Suárez Walker dijo que en estos momentos está en la etapa de preparación física general con vista al mundial, pero que le sirve también para los Parapanamericanos, donde procura subir al podio.

En tanto su preparador Néstor Pérez Menéndez plantea estar trabajando lo físico general y erradicando las deficiencias presentadas en el torneo clasificatorio, para obtener un buen resultado en el mundial y el parapanamericano.

Al igual Mitchell, los otros 4 paraatletas de taekwondo integrantes del equipo nacional se preparan desde sus provincias con los entrenadores que los promovieran al equipo nacional, cumpliendo con el programa de entrenamiento de su preparador.

El preparador del equipo nacional comenta que se concentran para diferentes eventos pero no tienen una sede donde se puedan trabajar todo el año y esa es la mayor debilidad que tienen, no obstante con el trabajo de los entrenadores que los promovieran al equipo nacional cumplimentamos el trabajo preparatorio, que después pulimos cuando se concentran, claro no siempre en un pequeño y tiempo se pueden solucionar todas las deficiencias, pero te puedo decir que no renunciamos a que en 2023 los parataekwondoca cubanos van por más.

Pese a estos imponderables, la seriedad y entrega conque los atletas no convencionales cumplen su programa de preparación y sus resultados a través de la historia en las citas que concursan es lo que hacen pensar que los parataekwondoca cubanos están en condiciones de tener la mejor actuación histórica en estas lides.