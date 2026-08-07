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Shakira lanza la versión en español de ‘Dai Dai’, la canción oficial del Mundial FIFA 2026

PorAgencia EFE

Ago 7, 2026 #Mundial de fútbol de 2026, #música, #Shakira
La cantante Shakira en el entretiempo de la final del Mundial FIFA 2026, en Nueva Jeysey (EE.UU.) EFE/EPA/Ronald Wittek

Shakira publicó este viernes la versión en español de ‘Dai Dai’, la canción oficial del Mundial de fútbol de 2026 que interpretó junto al nigeriano Burna Boy, anuncio que hizo en su cuenta de Instagram.

‘Dai Dai’ se estrenó en mayo, semanas antes del comienzo del torneo, y está grabada en cinco idiomas: inglés, español, italiano, francés y japonés. El título es una expresión coloquial italiana de ánimo, equivalente a «vamos, vamos».

Shakira lanza la versión en español de 'Dai Dai', la canción oficial del Mundial FIFA 2026
La cantante colombiana Shakira en su gira «Las Mujeres Ya No Lloran World Tour» en Baltimore (EE.UU.). EFE/ Octavio Guzmán

Shakira y Burna Boy cantaron el tema en la ceremonia inaugural del campeonato, el 11 de junio en Ciudad de México, y repitieron en el medio tiempo de la final, disputada en Estados Unidos, con los niños del grupo ugandés de danza Ghetto Kids.

Los derechos de autor de la canción se destinan al Fondo Global Citizen de Educación de la FIFA, que busca recaudar cien millones de dólares para dar a niños de todo el mundo acceso a la educación y al fútbol, según el organismo.

Por Agencia EFE

La Agencia EFE, o simplemente EFE, es una agencia de noticias internacional con sede en Madrid.

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