Sistema eléctrico cubano, víctima de la guerra económica atroz de EE.UU.

Repuestos los motores en la Central Eléctrica de la Refinería Cienfuegos

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció este jueves a través de su cuenta en la red social X las consecuencias de la guerra económica impuesta por Estados Unidos y su repercusión directa en la precaria situación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

Quienes sostienen en el gobierno de #EEUU que el estado precario del sistema electroenergético cubano es culpa de nuestro Gobierno, mienten para ocultar el crimen que cometen contra el pueblo de #Cuba.

Vayamos a los hechos:

Los memorandos presidenciales NSPM-5 de 2017 y 2026… pic.twitter.com/Us9nHbNr2L

— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) June 11, 2026

El canciller señaló que culpar al Gobierno cubano por el estado de la infraestructura eléctrica del país es una mentira destinada a ocultar el “crimen” que Washington comete contra el pueblo de la Isla.

“Quienes sostienen en el gobierno de #EEUU que el estado precario del sistema electroenergético cubano es culpa de nuestro Gobierno, mienten para ocultar el crimen que cometen contra el pueblo de #Cuba”, escribió Rodríguez Parrilla.

A continuación, el ministro enumeró diversos hechos que, a su juicio, demuestran el impacto deliberado de las medidas estadounidenses:

Recordó que los memorandos presidenciales NSPM-5 de 2017 y 2026 establecen como eje central de la asfixia contra Cuba el estrangulamiento financiero y comercial. “Nos han convertido en un país de ‘riesgo’ para cualquier transacción, negocio o inversión extranjera”, afirmó.

Esta guerra económica se ha visto reforzada con la reclusión de Cuba en la unilateral lista de supuestos Estados patrocinadores del terrorismo, primero en enero de 2021 y nuevamente en enero de 2025.

Puso como ejemplo que en 2023, una empresa europea canceló la venta de repuestos para turbinas de generación eléctrica por temor a sanciones de EE.UU., a pesar de que Cuba contaba con el financiamiento necesario.

En 2025, una empresa de un país amigo se negó a brindar asistencia técnica para poner en funcionamiento una pieza clave de la termoeléctrica de Cienfuegos, debido a que contenía más del 10 % de componentes de origen estadounidense.

También mencionó la Orden Ejecutiva 14380, firmada por el presidente de EE.UU. el 29 de enero de 2026, que autoriza la imposición de aranceles punitivos contra importaciones de países que suministren petróleo a Cuba, directa o indirectamente.

Añadió que 40 bancos extranjeros se han negado a operar con Cuba, bloqueando 140 transferencias bancarias, muchas de ellas destinadas al pago de tecnología solar o eólica.

Antes del actual cerco energético, los buques petroleros que transportaban combustible a Cuba eran amenazados con multas, embargo de activos, exclusión del sistema financiero global e incluso con la interceptación en alta mar y la confiscación de su carga.

“El sistema eléctrico cubano no es víctima de la desidia. Es víctima de una guerra atroz. Quien la ejecuta de forma deliberada, sabe perfectamente el daño que hace a la población y se esconde tras la fachada de la mentira y la propaganda”, concluyó el canciller.