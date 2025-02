Eduardo Sosa, un cantautor cubano comprometido con la comunidad

La muerte del cantautor Eduardo Sosa conmociona hoy al pueblo de Cuba ante la partida de uno de los principales exponentes de la música tradicional y un representante del trabajo comunitario.

La obra de Sosa deja una huella significativa en la escena cultural de la nación caribeña por su calidad musical y capacidad para trasmitir mensajes profundos, muestra de ello fue la preocupación reciente de la comunidad artística y sus seguidores por su estado salud.

Guitarra en mano y con un estilo auténtico conquistó al público de la isla durante sus más de 20 años de carrera artística, pero su obra trasciende lo musical, pues también fue un defensor activo de proyectos comunitarios y trabajó intensamente para llevar el arte a los lugares más intrincados del país.

El artista demostró su compromiso con la comunidad al ser elegido por primera vez como diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba (ANPP) en el 2023.

“Yo no me veo como trovador en la ANPP, me veo como ciudadano, que tiene sus inconformidades y sus alegrías, y tengo la intención de hacer mi trabajo de forma transparente para que las cosas mejoren”, aseguró a Prensa Latina previo a los comicios generales de ese año.

Como representante del capitalino municipio de 10 de Octubre confesó el temor lógico de asumir por primera vez una responsabilidad tan cardinal y en especial en un contexto económico nacional e internacional convulso.

Sin embargo, aceptó este reto con valentía, coherencia y transparencia para poder presentar ante el órgano legislativo las principales inquietudes de la población y buscar las mejores soluciones posibles.

Consiente del complejo escenario de Cuba y recordando sus raíces como pedagogo, fue un fiel defensor de mejorar los diálogos y debates entre los parlamentarios y los ciudadanos para que comprendiesen mejor cada una de las decisiones gubernamentales.

Trovador, hombre de barrio, diputado y, sobretodo, cubano, son cualidades que no se pueden desligar al hablar de Eduardo Sosa, de ahí que él mismo describiese su labor como parlamentario con estos versos del héroe nacional, José Martí: Verso, nos hablan de un Dios/A dónde van los difuntos/Verso, o nos condenan juntos/O nos salvamos los dos.