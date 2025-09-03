Subraya Díaz-Canel admiración y respeto de Cuba por China (+📹)

A pocas horas de su arribo a Beijing, y luego de participar en el desfile militar por el aniversario 80 de la victoria en la Guerra de Resistencia contra la Agresión Japonesa, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, resaltó hoy la admiración y el respeto de Cuba hacia el pueblo y el Partido Comunista de China (PCCh).

Su expresión quedó registrada en el libro de visitantes del Museo del PCCH, sitio cuyas salas recorrió como parte de su agenda en Beijing. Allí, el Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba conoció sobre los hitos y acontecimientos relevantes de esa organización en sus más de 100 años de fundada, así como los logros alcanzados en el país bajo su liderazgo.

“Es justo llamarlo Museo del Partido Comunista de China: solo desde ideas socialistas de desarrollo con justicia social pueden explicarse los logros de #China y su política de comunidad de futuro compartido, que extiende el beneficio de su progreso a naciones de menor desarrollo”, escribió el presidente en X al finalizar el recorrido.

Histórico desfile militar

Previamente, el mandatario cubano participó en la Plaza de Tiananmen, en el desfile militar por el aniversario 80 de la victoria en la Guerra de Resistencia contra la Agresión Japonesa.

Antes del inicio del desfile, el jefe de Estado cubano fue recibido por su homólogo chino, Xi Jinping, quien dio la bienvenida a más de una docena de mandatarios presentes en la conmemoración.

Por más de hora y media, alrededor de 10 mil soldados de las fuerzas de aire, mar y tierra de China, mostraron al mundo la modernidad de su armamento y el poderío militar del gigante asiático. La marcha honró a los millones de chinos que murieron durante los 14 años del conflicto armado.

Al comentar sus impresiones en la red social X, Díaz-Canel escribió: “Entre historia milenaria y presente que inspira a millones, China lidera hoy la batalla por el rescate del multilateralismo y la gobernanza global. Orgullosa de apoyar y compartir esos postulados, Cuba se honra de asistir a la conmemoración del #DíaDeLaVictoria”.

BPL innovadora empresa biotecnológica Cuba-China

Como parte de su agenda, el presidente cubano visitó hoy también la empresa mixta Biotech Pharmaceuticals Limited (BPL), líder en la cooperación científica bilateral y allí elogió la capacidad de innovadora del lugar.

Durante un recorrido, Díaz-Canel subrayó que la empresa ha ganado madurez, estabilidad y enfrenta desafíos actuales. El mandatario enfatizó en la capacidad de emprendimiento de esta empresa y sugirió explorar nuevos mercados dentro de Asia y Euroasia.

En declaraciones a Prensa Latina, Bai Xianhong, presidente de de BPL, elogió el aporte de los científicos y expertos cubanos, al tiempo que calificó a BPL como la mayor colaboración entre las dos naciones en el campo de la industria biofarmacéutica.

En este sentido, Xianhong recordó el éxito del primer anticuerpo monoclonal humanizado del gigante asiático. «El Nimotuzumab proporcionó un tratamiento eficiente contra el cáncer a más de 300 mil pacientes chinos», señaló.

Asimismo, el titular dijo que la cooperación con Cuba continuará en los próximos años, la empresa mixta mejorará la capacidad de producción de anticuerpos monoclonales y establecerá líneas de perfusión líderes en el mundo basadas en el cultivo de células de mamíferos.

Por su parte, la directora general adjunta y representante de la vicepresidencia cubana de BPL, Yanet Borrego, comentó que la compañía trabaja además en el desarrollo de nueve productos innovadores en fase de investigación y desarrrollo y deben llegar al mercado en unos 10 años.

Intercambio con cooperantes y miembros de la misión estatal

Luego de su visita a la empresa mixta y una vez en la Embajada de la isla en la capital china, Díaz-Canel intercambió por videoconferencia con médicos y especialistas de la salud de Cuba que trabajan en diferentes provincias de China, algunas de ellas de difícil acceso y con condiciones climáticas-geográficas desafiantes.

Posteriormente el presidente conversó con los miembros de la Misión Estatal sobre la situación socioeconómica del país y acerca de los proyectos de cooperación entre China y Cuba.

El mandatario sostendrá conversaciones oficiales con su homólogo anfitrión, Xi Jinping y otras altas autoridades del gigante asiático y celebrará junto a cubanos y chinos amigos de la isdla el aniversario 65 de relaciones diplomáticas. (Resumen de agencias)