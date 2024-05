Preparan nuevos telefilmes para exhibirlos en verano; uno de ellos se grabó en Cienfuegos

( Escrito por: Valia Valdés / Fotos: Cortesía de Tony Quiñones y Johanys Labrado)

Como cada año, el grupo creativo infanto-juvenil de la Televisión Cubana prepara los telefilmes que se exhibirán en el espacio: “Una calle, mil caminos”, programa veraniego pensado para los adolescentes que ha ganado la atención de distintos públicos.

Para la temporada 2024, los escritores: Olga Montes, Yilian Morfa Quevedo, Annia Quesada y Ariel Amador proponen temáticas relacionadas con: la superación de los miedos y las convenciones sociales, el valor de la historia para enrumbar el presente y el futuro, la importancia de la estabilidad y unión familiar en pos del desarrollo del adolescente, las enfermedades terminales en la adolescencia y el sentimiento de culpa por la pérdida de un ser querido.

Mientras, Lil Romero, Daniel Burguet, y Amílcar Salatti centran su escritura en la superación personal dentro de contextos en desventaja social, la conformación de un nuevo núcleo familiar ante la separación padres-hijos, y la búsqueda del sentido de la vida.

En estos momentos, dos de los telefilmes terminaron la etapa de grabación y otros se encuentran en el proceso de pre-filmación.

El director Tony Quiñones grabó en Cienfuegos: “A través de sus ojos”, con guión de Yilian Morfa Quevedo, para contar la historia de un joven que encuentra el diario de su bisabuelo; al conocer los secretos familiares algo se transforma en él.

Graduado de la Facultad de los Medios audiovisuales de la Universidad de las Artes, con mayor experiencia en la dirección radial, el realizador cienfueguero refiere detalles de la producción:

“Tuvimos una semana de pre filmación en Cienfuegos, en la que hicimos el trabajo de mesa, ensayamos y visitamos locaciones. Después, grabamos durante diez días en jornadas de hasta dieciséis horas, bonitas, pero intensas.

No pude trabajar con el elenco seleccionado al inicio del proyecto, pues el telefilme se debió grabar en 2023 y quedó pospuesto, por lo que tuve que hacer algunos cambios en el casting, pero llegamos a buen puerto y resultó una experiencia muy satisfactoria.

Ensayar en las principales locaciones permitió que los actores tocaran los espacios físicos donde iban a trabajar, eso ayudó a comprender mejor la historia. Esa posibilidad fue muy cómoda y necesaria porque permitió oír a los actores y darles su tiempo.

En el elenco intervino el jovencito de 14 años, Sergio de la Campa, integrante del grupo Abril, quién participó en la segunda parte de Calendario y ha tenido otras experiencias en el audiovisual. Según el director, Sergio se ganó el personaje por su fuerza y sentido de la verdad.

También integraron el reparto: Yanelsi Gómez, el actor cienfueguero Pablo Carrillo, Doris Gutiérrez, y Jorge Molina, entre otros intérpretes.

“Conformar el equipo técnico resultó complicado, ya que existen especialidades deficitarias en estos momentos, entre ellas: el script. Otros especialistas no estaban en condiciones de alejarse de la capital, pero logramos un staff de calidad que incluyó graduados de FAMCA y creadores independientes.

La producción general estuvo a cargo de Luis Orlando, quien colaboró con Roly Peña, productor Ejecutivo, y la Productora Patria. Indira Carrillo se desempeñó como la primera asistente, el director de fotografía fue Yuniel Mentado y el sonido correspondió a Nelson Hidalgo. Hadalina asumió la continuidad y el diseño de vestuario fue responsabilidad de Talia Peña. Vale destacar la colaboración como diseñadora consultante de Piedad Subirats, una gloria de la televisión, llena de conocimientos, que se mantiene activa y dispuesta a ayudar.

“Las locaciones, algunas de ellas, sitios emblemáticos de la ciudad de Cienfuegos, aportan mucho a la visualidad del telefilme que entremezcla la acción, el policiaco, la comedia y el cuento de hadas. En postproducción integraremos animaciones realizadas por Yuniel Mentado, para recrear referencias históricas del siglo XIX, de gran importancia en el conflicto”.

“A través de sus ojos” tendrá su pre-estreno en Cienfuegos antes de llegar a la pantalla nacional, como agradecimiento a la ciudad que recibió al equipo de la televisión cubana con los brazos abiertos.

Otro telefilme que culminó grabaciones es: “El salto”, escrito por Olga Montes, con dirección del premiado realizador Pepe Cabrera. La trama se centra en una adolescente equitadora que comienza a desconfiar de sí misma ante la presión de una competencia.

Por influencia de sus amigas, la protagonista, interpretada por la debutante Laura Mesa, actúa para obtener aprobación social y toma decisiones que le generaran problemas. La trama está encaminada a estimular la confianza en las habilidades personales como vía efectiva para superar los miedos.

Con producción general de Johanys Labrado, “El salto” se grabó en el Consejo Popular de Managua y se seleccionaron fachadas de la villa para ambientar el pueblo imaginario en el que sucede parte de la acción.

La productora general, Johanys Labrado, comparte con el Portal de la Televisión, algunas experiencias del proceso:

“La historia tenía que ser grabada en un pueblo de campo, lo que fue un reto porque el pueblo de Managua queda a 45km de la ciudad. Estuvimos presionados por cumplir el plan de rodaje de 6 minutos diarios, con escenas complicadas de alto nivel de riesgo, ya que los actores interactuaron con caballos y debían hacer saltos, lo cual exigió un entrenamiento que no contó con el tiempo necesario.

Resultó una obra compleja por puesta y por producción, realizada con bajo presupuesto. El ochenta por ciento sucedía en exteriores y el resto en interiores. El audiovisual necesitaba 16 días y lo hicimos en 12; esos resultados fueron posibles gracias a la buena energía y la colaboración de todo el equipo”.

En el elenco intervinieron Alejandro Cuervo, Laura Mesa, Damián Alonso, Yaremis Pérez, Lili Santiesteban, Félix Beatón y otros jóvenes actores. Alejandro Cuervo, quien interpreta el personaje de Ediel, padre de la protagonista, comenta sus vivencias en “El salto”:

“Había terminado de grabar la telenovela “Renacer” y necesitaba un descanso, por lo que no quería comenzar ningún proyecto. Cuando leí las tres primeras cuartillas del guion acepté de inmediato porque me gustó mucho.

Hacía años que no hacía una historia enmarcada en el ámbito rural. Se trata de un personaje muy lindo, inmerso en el amor a la familia, a los amigos y a los animales. Un relato de superación en un momento difícil de la vida de la adolescente, a la cual, como padre, me toca apoyar.

El padre vive solo con la hija y asume esa responsabilidad de manera comprometida. Tuvo un accidente anterior con caballos y le preocupa que, a ella, que es equitadora, le suceda lo mismo”.

Cuervo se siente cómodo al trabajar con caballos. Nació en los campos de San Luis, Pinar del Río, y rememora como su primer y más gran regalo, el potro obsequiado por el papá cuando tenía seis años. Respecto a ese recuerdo nos confía:

“Es el regalo más especial que he recibido, imagina lo que significa un caballo para un niño de campo: ¡lo más grande de la vida! Hacía tiempo que no montaba, así que en el telefilme me di gusto”.

Sobre el proceso de grabación revela el popular actor:

“Me pasó algo peculiar, mi personaje cojea del pie izquierdo y en una de las escenas en las que rescato al caballo del ahogamiento, hice la acción sin doble, entré en un fanguizal que no conocía, forcejeé con el caballo para que pareciera lo más real posible, y me enterré un pincho en el pie”.

“A partir de ahí tuve que grabar cojeando de verdad; por suerte me lastimé el mismo pie del que cojeaba el personaje, pero los dos días siguientes no pude apoyar la pierna y tuvimos que cambiar algunas acciones físicas y el orden de grabación. Grabé con dolores terribles y después me fui recuperando. Eso es parte de nuestro oficio, son los momentos difíciles que después se recuerdan con mucho cariño. Nos sentimos muy bien y lo disfrutamos al máximo”.

El equipo técnico-artístico de “El salto” incluyó a Arturo Rodríguez Duque como director de fotografía, Juan Carlos Tavio en la dirección de arte, el diseñador de vestuario fue Rafael Oramas, y el maquillaje y la peluquería fueron responsabilidad de Nurkia Torres y Jean.

Cada proceso de filmación está lleno de anécdotas que muestran la pasión de sus realizadores. Aun en mayores condiciones de austeridad, los equipos le ponen ganas a explorar el lenguaje audiovisual a través de emotivas historias. Confrontaremos los resultados de ese esfuerzo en las entregas de verano de “Una calle, mil caminos”.