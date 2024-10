Sábados de Gloria, nueva telenovela cubana bajo la «batuta» de Tamara Castellanos

(Escrito por: María Regla Figueroa Evans / Fotos: Cortesía de la entrevistada)

Conocí que por estos días está en proceso de grabación una novela cubana que ocupará las noches de lunes, miércoles y viernes en su espacio habitual de Cubavisión, a partir de enero de 2025. Motivada por la curiosidad y el deseo de informar a los seguidores del Portal de la TV, conversé con su directora, la conocida actriz Tamara Castellanos (conductora del programa Cuando una mujer), quien, una vez más, asume la dirección de un audiovisual.

¿Podría compartir el nombre de la telenovela y algunas de sus particularidades?

«La novela se llama Sábados de Gloria, el guion es del novelista Jorge Luis Sánchez, quien se estrena aquí como guionista de telenovelas. Además, contamos con la participación del experimentado Ernesto Fiallo como director invitado».

¿Qué época aborda y qué locaciones escogieron para el desarrollo de la trama?

«La historia se desarrolla en la época actual y aborda realidades del momento. Filmamos en Santa Fe, Jaimanitas, El Vedado y el Hotel Nacional, donde los trabajadores fueron muy amables con todo nuestro equipo. También estuvimos en la Marina Hemingway y en el Policlínico Isidro de Armas, en el municipio Playa, donde permanecimos casi dos meses. Allí, los trabajadores colaboraron sin desatender a los pacientes ni a la campaña de vacunación que llevaban a cabo en esos días. Asimismo, grabamos en el Clínico Quirúrgico de 26.

«Para las grabaciones en este último centro asistencial, contamos con el apoyo del Ministerio de Salud Pública, que nos facilitó el permiso para el rodaje».

¿Cuál es la línea argumental?

«Sábados de Gloria es una oda a la amistad y a la fidelidad. Se centra en tres mujeres que son amigas desde la infancia. Acostumbran a reunirse los sábados para hablar de sus conflictos y alegrías, hasta que un suceso inesperado provoca un punto de giro en sus vidas, dando paso a conflictos entrelazados con otras subtramas que se desarrollan a lo largo de la línea argumental».

¿Qué otros temas se abordan?

«Se tratan temas sensibles, como la relación poliamorosa entre tres personas y la homosexualidad, en ambos casos fundamentados en el amor, el respeto y la sinceridad. También se aborda la pederastia. Hay una subtrama dirigida por mí, con Paula Alí y Heddy Villegas, que ha sido una de las más disfrutadas por todo el equipo, gracias a la sincronicidad en la actuación. El dueto fue maravilloso, y espero que sea recibido con agrado por los televidentes».

¿Quiénes integran el elenco de actores?

«Forman parte del elenco Tahimi Alvariño, Yudexsi De La Torre, Yessie Guridi, Bárbaro Marín, Roque Moreno, Néstor Jiménez, Leonardo Benítez, la conocida Paula Alí, Heddy Villegas y Osvaldo Rojas, entre otros. Es un elenco amplio que incluye actores con experiencia y otros que se estrenan en la televisión».

¿Cómo describes el proceso de rodaje?

«Fue bastante complejo; yo diría que fue un reto. Cuando comenzaron las pregrabaciones, solo estaban escritos 20 capítulos de un total de 60. Esto refleja el esfuerzo realizado tanto por el guionista como por el resto del equipo. Estábamos casi listos para grabar y aún faltaban algunas subtramas por escribir, cuyo final desconocíamos.

«Esta situación no fue responsabilidad del colectivo, sino que es parte de los escenarios propios de un proceso de grabación, que depende de muchos factores externos. No obstante, salimos airosos e iniciamos el proceso de rodaje el 12 de marzo con los 60 capítulos completos».

¿Ya tienen definida una fecha de estreno?

«Está prevista para enero de 2025».

¿Cómo llegó a la dirección de este proyecto?

«Fui convocada por la Casa Productora de Telenovelas, como suele suceder con la mayoría de los directores en estos casos».

¿Es tu primera experiencia como directora?

«No; como parte de un equipo de dirección, tengo varios proyectos previos. Fui codirectora en Asuntos pendientes, bajo la tutela de Felo Ruiz, y participé en el telefilme juvenil A contraluz, de Una calle, mil caminos, que alcanzó el premio Cocumí 2023. También fui directora asistente en el cuento El testigo, de Jorge Alonso Padilla».

Los televidentes te reconocen como actriz. ¿Cómo defines este tránsito de la actuación a la dirección?

«El tránsito no fue un capricho. Soy graduada de la Escuela Nacional de Instructores de Teatro desde 1992, en la especialidad de dirección. Luego, en 2005, me gradué de la Facultad de Arte de los Medios de Comunicación Audiovisual (FANCA) en el perfil de cine, radio y televisión. Sin embargo, continué actuando porque me gusta y la disfruto al máximo.

«Por otra parte, en el momento de mi graduación, las mujeres no estábamos tan empoderadas en este ámbito como lo estamos hoy. Era muy difícil insertarse en el mundo audiovisual televisivo como directora. Todo ha cambiado para bien de nosotras, por lo que decidí probarme en lo que aprendí».

¿Cuánto representa para tu desarrollo profesional la dirección audiovisual?

«La actuación es mi vida; comenzar un proceso de filmación es revivir. En la dirección, me siento muy cómoda; es algo tenso pero interesante. Como directora, tengo la oportunidad de vivir los personajes, sus maneras de actuar, sus entornos, antecedentes, inquietudes y zonas oscuras, además de debatir e intercambiar ideas con todos. En la dirección se aprende todos los días, y si lo aprecias bien, descubres experiencias únicas».

¿Qué le falta a Sábados de Gloria?

«Concluir algunas escenas, esperar su puesta en el aire y la reacción de los televidentes, quienes son el verdadero medidor de cualquier audiovisual».