Cubavisión y Cubacine ICAIC vuelven a unir fuerzas en un nuevo largometraje de ficción

El canal Cubavisión, el canal de todos, y Cubacine ICAIC se reencuentran en una ambiciosa coproducción cinematográfica que ya genera expectativas dentro del panorama audiovisual cubano. Se trata de Ricky Ricardo, el nuevo largometraje de ficción de la reconocida directora Magda González Grau, con estreno previsto para el año 2026.

Con una sólida trayectoria que incluye títulos como Calendario, Las reglas de Rodo y Por qué lloran mis amigas, González Grau se adentra ahora en una historia profundamente humana, centrada en la diversidad, la identidad y el arte del transformismo. El guion corre a cargo de Amílcar Salatti, uno de los escritores más destacados del audiovisual cubano contemporáneo, lo que refuerza las expectativas en torno a la propuesta.

La sinopsis de Ricky Ricardo presenta a Ricky-Ricardo, un joven transformista que, tras ser expulsado de su hogar por su padre, se ve obligado a convivir con Paula, una anciana ciega de carácter fuerte. En ese encuentro inesperado, marcado inicialmente por el conflicto y la incomprensión, ambos personajes iniciarán un proceso de transformación mutua. Sin proponérselo, Paula se convertirá en una pieza clave para que Ricky construya su nuevo show y, con él, una nueva manera de afirmarse ante el mundo.

El filme cuenta con un elenco de primer nivel, encabezado por Ariel Zamora en el rol protagónico, acompañado por el experimentado Jorge Martínez y la entrañable Paula Alí. Completan el reparto Anyeli Rodríguez, Enmanuel Castillo, Sandra Anabel y Frank Mora, conformando un grupo actoral diverso y de reconocida calidad.

En el apartado musical, Ricky Ricardo suma un valor añadido gracias al respaldo de la Egrem y de M Alfonso, con la inclusión de temas icónicos que rinden homenaje a grandes voces de la música cubana como Beatriz Márquez y Moraima Secada, aportando una dimensión emotiva y simbólica al relato.

Más allá de su propuesta artística, la película se perfila como una obra que apuesta por la inclusión, el respeto y el amor en todas sus formas, abordando con sensibilidad realidades aún atravesadas por prejuicios. La alianza entre Cubavisión y el ICAIC reafirma, una vez más, la voluntad de ambas instituciones de impulsar un cine comprometido con su tiempo y con las historias que merecen ser contadas.