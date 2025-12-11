Perlavisión

La TV de Cienfuegos

Cultura Televisión

La televisión cubana: más que un medio, un actor de transformación

PorPortal de la TV Cubana

Dic 11, 2025 #Cuba, #Cultura, #tlelevisión cubana

(Escrito por: Félix A. Correa Álvarez)

En el actual contexto del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, la televisión no puede verse simplemente como un canal que transmite noticias o entretenimiento. Su rol va mucho más allá: es un instrumento estratégico para la comunicación social, la ciencia y la innovación, un actor que conecta al gobierno con la ciudadanía y que puede incidir de manera real en el desarrollo económico y social del país.

La televisión tiene la capacidad de explicar políticas, orientar comportamientos y mostrar experiencias exitosas. A través de sus contenidos, ayuda a que los ciudadanos comprendan los cambios que se adoptan y participen de manera consciente en las decisiones colectivas. En un momento en que la transparencia y la confianza son claves, su función de corregir distorsiones y desinformación se vuelve indispensable. No es solo informar: es acercar la gestión pública al pueblo y fortalecer la participación ciudadana.

Por otro lado, la televisión se integra a la ciencia, la tecnología y la innovación como herramienta de difusión y acompañamiento de proyectos productivos y servicios estratégicos. Mostrar los avances tecnológicos, la aplicación de la inteligencia artificial y la transformación digital no es un tema de lujo: es una manera de vincular el conocimiento científico con la economía real, de promover la eficiencia y motivar a que todos los sectores aporten al desarrollo.

Asimismo, este medio contribuye a la gestión gubernamental, apoyando la adopción de decisiones basadas en evidencia. Explicar indicadores de producción, proyectos de inversión y resultados de políticas públicas permite que la ciudadanía comprenda no solo los objetivos del Programa de Gobierno, sino también el sentido de las acciones que se implementan a nivel local y nacional. Es una manera de replicar soluciones y acelerar la recuperación económica.

La televisión cubana, por su alcance y credibilidad, se convierte en un instrumento flexible y adaptable, capaz de transmitir mensajes claros en un escenario marcado por retos internos y externos, como el recrudecimiento del bloqueo o las presiones internacionales. Pero también puede inspirar, motivar y mostrar caminos para incrementar la producción nacional, diversificar exportaciones y fortalecer la inversión extranjera.

En definitiva, la televisión no es un simple medio; es un agente transformador, un puente entre la ciencia, la innovación, la gestión gubernamental y la sociedad. Su misión en el marco del Programa de Gobierno no se limita a informar, sino que educa, orienta y moviliza, cumpliendo un papel esencial en la construcción de un país próspero, soberano y sostenible. La televisión cubana tiene, más que nunca, un lugar clave en la recuperación económica y social que todos deseamos.

Por Portal de la TV Cubana

Portal de la TV Cubana.

Entrada relacionada

Cine Cultura

Gael García Bernal, con el cine a sus pies y honores de cita en Cuba

Dic 11, 2025 Prensa Latina
Cultura

El Son Cubano ya es Patrimonio Cultural de la Humanidad

Dic 10, 2025 Prensa Latina
Cultura

Entérate de lo que prepara la Televisión Cubana para fin e inicio de año

Dic 9, 2025 Portal de la TV Cubana

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

📹Programas de Perlavisión