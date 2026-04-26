Tirador confiesa: su objetivo eran funcionarios de la administración

Cole Thomas Allen, autor de disparos en un evento en el que participaba el presidente Trump. /Foto: redes sociales

El sospechoso del tiroteo anoche durante la Cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca afirmó tras su arresto que su objetivo era atacar a funcionarios de la Administración de Donald Trump.

De acuerdo con CBS News, que cita a fuentes de seguridad, el individuo, identificado como Cole Allen, de 31 años, hizo su confesión a las autoridades luego de ser detenido por el incidente ocurrido en el recinto del hotel Hilton Washington, sede del evento anual.

El sospechoso no indicó específicamente que tuviera como objetivo al presidente, sino que se refirió de manera general a «funcionarios de la Administración», según otra fuente policial citada por el medio.

Las autoridades continúan investigando los motivos del ataque, mientras el caso sigue en desarrollo y bajo revisión de los organismos de seguridad.

De maestro del mes a tirador del día

Medios estadounidenses apuntan que el sospechoso, a quien identifican como partidario del Partido Demócrata, se dedica a la enseñanza en colegio y, en diciembre de 2024, incluso se le otorgó el título de maestro del mes de educación C2 en la ciudad de Torrance, California.

Perfiles no verificados en redes sociales, incluido LinkedIn, describen a Allen como graduado en el Instituto de Tecnología de California (Caltech), donde obtuvo una licenciatura en Ingeniería Mecánica. Posteriormente, completó una maestría en Ciencias de la Computación en la Universidad Estatal de California, Dominguez Hills.

Su historial laboral menciona puestos como ingeniero mecánico en IJK Controls y asistente de docencia en Caltech. En 2014, Allen participó en una beca de investigación de verano de pregrado en el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA.

Brecha de seguridad

Según el periódico New York Post, que cita a una voluntaria del evento, el presunto atacante parecía portar un arma larga en una zona poco vigilada cerca de la entrada al hotel Hilton Washington, a nivel de la terraza, antes de abrir fuego y correr hacia el salón de baile. Afirmó que no había vigilancia allí, en una habitación improvisada cerca de la entrada.

«Estaba en esa habitación […], la sacó de una bolsa o algo así», dijo la mujer, detallando que el arma era larga y no parecía una pistola común. «La armó y […] corrió hacia las escaleras para bajar al salón de baile», agregó.

Jeffery Carroll, jefe interino de la Policía Metropolitana, confirmó a los medios que el sospechoso estaba armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos.

De acuerdo con el funcionario, las fuerzas de seguridad intercambiaron disparos con el tirador. Un agente del Servicio Secreto recibió un disparo en su chaleco y lo trasladaron a un hospital local para recibir atención médica.

Al sospechoso también lo llevaron a un hospital para una evaluación, aunque se asegura no fue herido. La Policía indicó que se cree que se hospedaba en el hotel, donde se aseguró una habitación vinculada al caso, y que habría actuado solo.

«Van dirigidos a las personas más influyentes»

Durante una rueda de prensa a pocos minutos del incidente, le preguntaron al presidente de EE. UU., Donald Trump: «¿Por qué cree que le sigue pasando esto?», insinuando que la irrupción del hombre armado estaba dirigida expresamente contra su persona.

«He estudiado los asesinatos… siempre van dirigidos a las personas más influyentes, como Abraham Lincoln», contestó.

«No atacan a quienes no hacen mucho. Nosotros hemos hecho mucho», manifestó Trump, colocando su gestión a la altura de la del histórico mandatario estadounidense, asesinado el 15 de abril de 1865 en el Teatro Ford de Washington.