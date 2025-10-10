Preservar el primer lugar nacional, propósito del tiro con arco pioneril en Cienfuegos

El tiro con arco categoría pioneril de Cienfuegos, luego de que en la versión precedente se posicionaran en el primer lugar nacional, de retorno a los entrenamientos en el nuevo curso escolar en atletas en entrenadores prima la intención de preservar los resultados de la versión precedente.

Ismaray Alonso Sosa, entrenadora, expresa que están empezando con la preparación, «pero los muchachos se ven bien y enfocados en los que tienen que hacer para poder repetir ese primer lugar nuevamente».

«En este curso repiten la mayoría de los atletas del año anterior por lo que la preparación debe estar mejor ,además que en la nómina del equipo está la campeona nacional femenina , el subcampeón varonil y otros medallistas que son cantera para la categoria escolar el próximo curso».

En tanto, Suelen Marrero Rodríguez, campeona nacional, ratifica que sus pretensiones este año son la de nuevamente alcanzar el título y llegar a integrar el equipo nacional y representar a su país dignamente. Mientras Héctor Reyes Salva subcampeón nacional, confiesa que seguirá dando aportes a su provincia de manera que tiro con arco cienfueguero se mantenga en puestos cimeros

Para bien del tiro con arco en Cienfuegos que en el nivel pioneril hayan campeones, y subcampeones nacionales, además de medallistas que aseguran la cantera de deportistas del territorio para las categorías escolar y juvenil donde la provincia en la última década aparece entre los primeros del país.