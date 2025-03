Torneo Apertura ⚽️ Marineros pierden paso perfecto; La Habana único invicto

Imagen de archivo. /Foto: Roberto Morejón

Luego de cuatro fechas del Torneo Apertura de la 108 Liga Nacional de Fútbol, los Leones de la capital quedaron como único equipo invicto con su victoria 1-0 sobre Artemisa y la sorpresiva derrota de los actuales campeones de Cuba, Marineros de Cienfuegos, a manos del colero Mayabeque.

En el estadio La Polar Daniel Marín (28′) marcó el gol de los habaneros para decretar el 1-0 en el partido frente a Artemisa.

Pinar del Río rompió el maleficio que le tenía como la selección sin puntos en el evento y consiguió uno tras el empate 1-1 ante Isla de la Juventud en El Rodeo.

Los isleños estuvieron a punto de ganar en casa con la anotación de Marcos Téllez al 64′, pero pasados cinco minutos agregados a los 90 reglamentarios, Luis Dumas les privó de la celebración y salvó a los más occidentales de la tercera derrota al hilo en la competencia.

Sorpresa de la semana

En el grupo B sucedió la gran sorpresa de la semana, pues el colero Mayabeque cortó la racha perfecta de Cienfuegos y les venció 2-0 en casa.

Samuel Romero, al 53′, y Yasmany Cohimbra, de penal al 62′, consiguieron la primera victoria de los de casa y provocaron la única derrota hasta el momento de los campeones defensores.

Villa Clara y Matanzas empataron sin goles en Zulueta, lo que le permitió a Mayabeque acercarse a los matanceros y cerrar la lucha por el segundo lugar del apartado a solo un punto del Expreso del Centro.

Ciego de Ávila se quedó como líder solitario de la llave C con la victoria de 1-0 ante Sancti Spíritus, con única diana de Fabián Campbell al minuto 38′.

Camagüey desplazó a Las Tunas del segundo puesto al ganarle en casa con cerrado marcador de 3-2.

Keyler James (7′ y 63′) consiguió un doblete para los Miuras, que empataba las acciones luego de los goles de Darío Pons (20′) y Osniel Trutié (60′) para la visita, y Anyelo Riveri puso el tercero y definitivo al 74′.

Holguín empató a Guantánamo en la cima del grupo D, pues venció en casa a Granma con pizarra de 2-0 y goles de Luis Ronaldo Sosa (38′) y Yordan Duboy (62′).

Esto se combinó con el empate de los guantanameros como anfitriones, ante Santiago de Cuba, en un partido que terminó sin anotaciones.

Estado de los grupos:

A – La Habana (10 puntos), Artemisa (5), La Isla (2) y Pinar del Río (1). *Pinar del Río y La Isla tienen un partido pendiente.

B – Cienfuegos (9), Villa Clara (5), Matanzas (4), y Mayabeque (4).

C – Ciego de Ávila (9), Camagüey (7), Las Tunas (6) y Sancti Spíritus (1).

D – Guantánamo (7), Holguín (7), Granma (4) y Santiago de Cuba (4).

En la quinta fecha (sábado 6 de abril), inicio de la segunda de cuatro rondas, La Habana recibe a la Isla de la Juventud y Artemisa a Pinar del Río, por el A; mientras Villa Clara y Matanzas ejercerán de anfitriones ante Mayabeque y Cienfuegos, respectivamente.

Por en el C, Ciego de Ávila será local ante Camagüey, lo mismo que Las Tunas frente a Sancti Spíritus. Cierran el programa, en el D, los desafíos Guantánamo vs. Holguín y Granma vs. Santiago de Cuba. (Con información de Raúl Hernández Lima, de Jit Deportes)