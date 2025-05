Torneo Apertura ⚽️ Se cierra el cerco sobre el líder Cienfuegos

A pesar de que los Marineros de Cienfuegos consiguieron anotar luego de casi 300 minutos sin sumar goles, otro empate ante Villa Clara, conjugado con victoria de Matanzas 1-0 sobre Mayabeque, pone al rojo vivo el grupo B del Torneo Apertura de Fútbol, luego de finalizada la séptima fecha del campeonato.

Los tripulantes que cumplen órdenes del DT Francisco Carrazana salieron de la sequía goleadora al conseguir par de dianas, pero el resultado final de 2-2 llegó tras remontar, cuando todo indicaba que encajarían el traspié.

Una vez más estamos obligados a reconocer al talentoso Roberto Zerquera, atleta del conjunto juvenil al que no le pesa la casaca de los actuales campeones de Cuba, y que consiguió poner delante a los suyos en el minuto 35 del partido que tuvo por escenario la legendaria cancha Camilo Cienfuegos de Zulueta.

Pero poco duró la alegría de los Marineros campeones de Cuba, pues todavía en el primer parcial los anaranjados igualaban y se iban arriba, con tantos de Yordan Pérez (’39, de penal) y Brayan Rafael Aquinet (’42).

Mucha disposición mostraron los sureños en el complementario, pero el juego llegó al tiempo de descuento sin alteraciones en la pizarra. Y cuando el principal estaba a punto de pitar el final, exactamente al ‘90+5, otra vez el jovencito Zerquera apareció para conseguir al menos el punto de la igualada.

En el otro desafío del Grupo B, todo parecía terminar en abrazo entre el local Matanzas y el visitante Mayabeque, pero al ‘90+4 el yumurino Yohanson Beruvides levantó las gradas con su gol, para meter a los de la Ciudad de los Puentes en la lucha por la cima del apartado, pues luego de esta jornada, la llave B sigue liderada por Cienfuegos, con 12 unidades, pero ahora los nuestros son acechados por Villa Clara (10) y Matanzas (9), mientras Mayabeque aparece en el sótano con cinco rayas.

Las Tunas bajó a Camagüey

En la Academia Amador Fernández, de Camagüey, un gol de Nelson Rodríguez y férrea defensa del visitante se combinaron para que el equipo de Las Tunas desplazara a los anfitriones del primer lugar del grupo C.

Los visitantes aprovecharon su oportunidad con el 0-1 final en un partido crucial, pues Ciego de Ávila se enfrentará al colero Sancti Spíritus en casa, partido que se realizará en fecha por determinar.

De ganar los Tiburones, bajarían a Camagüey al tercer lugar que los aleja de la posibilidad de avanzar al Clausura, certamen al que clasifican los líderes de cada apartado y los dos mejores segundos lugares.

Pleito por el 2 en el D

En el D igualmente se estrechó la lucha por el segundo puesto luego de la goleada 4-0 de Guantánamo sobre Santiago de Cuba, de local en el Antonio Maceo.

Misael Pérez abrió la cuenta al minuto 10, amplió Randy Valier al 25′ y George Guibert puso el 0-3 momentáneo en el descuento de la primera mitad.

La hemorragia de los Diablos Rojos se contuvo, y aunque la goleada parecía más escandalosa, quedó en amenaza después del cuarto gol, marcado por Rogelio García al 56′.

Eso lo aprovechó Granma –en casa con marcador 3-2– para llegar a ocho puntos, los mismos que santiagueros y su rival de turno, Holguín, que estuvo a punto de sumar en el Jesús Menéndez, mas perdió esa posibilidad a la hora de recoger las pelotas.

Julio Daniel Rodríguez (20′) y Disbel Díaz (34′) dieron un golpe de autoridad para los Cachorros en el primer tiempo, que hacía pensar que se afianzaban en la segunda plaza del grupo.

Pero en el complementario se vino abajo la ventaja con la rebelión encabezada por el veterano Ruslan Batista quien marcó su gol 113 al minuto 50′ y con ello se colocó a solo uno de Yoandir Puga, otro con mil batallas en su hoja de servicios que todavía juega con los Piratas de la Isla.

Al 75′ Alejandro Marrero empató las acciones, y cuando habían transcurrido los 90′ reglamentarios, y se jugaba el añadido, Ernesto González marcó para los locales y dejó a los actuales subcampeones nacionales con la miel en los labios, y un triple empate en grupo optando por la segunda plaza.

Pinar al sótano. La Habana empata

Retomando al “Rifle” Puga, estuvo a punto de marcar en el terreno de la Nancy Uranga, de Pinar del Río, donde los Piratas de La Isla consiguieron 1-0 para su primera victoria a costa de los locales, aunque se resistió el gol 115 del pinero.

Sí lo hizo Dariel Torres, al 83′, en una contra cuando los anfitriones debían ir ganando si no fuera por el desacierto de la delantera, que no supo capitalizar las ocasiones creadas, y que desperdiciaron incluso un penal mandado sobre el larguero por Ciprián Alfonso, otro que busca escalar posiciones en la tabla de máximos goleadores históricos de los campeonatos nacionales.

Ello mandó a los Verdes al sótano del pool A, eso sí con dos juegos como local pendientes a realizar y con posibilidades matemáticas de ser segundos, lo que habla de un panorama más cerrado de lo que pensaron algunos.

Tanto es así, que La Habana apenas consiguió un empate en Ceiba del Agua ante Artemisa, que remontó el gol de Daniel Marín al 26′ con dianas de Yasniel Reinoso (66′) y Carlos Rafael Amore (71′).

Y a cinco minutos del final firmaron el empate con la diana de Andy Rodríguez que le impidió a los artemiseños despegarse definitivamente de sus perseguidores, aunque sí conservaron el segundo puesto, detrás de La Habana.

Estado de los grupos:

A: La Habana (14 puntos), Artemisa (9), Isla de la Juventud (5) y Pinar del Río (4). / Pinar del Río tiene dos partidos pendientes frente a la Isla y La Habana.

B: Cienfuegos (12 puntos), Villa Clara (10), Matanzas (9), y Mayabeque (5).

C: Las Tunas (13 puntos), Camagüey (11), Ciego de Ávila (10) y Sancti Spíritus (2). / Ciego de Ávila y Sancti Spíritus tienen un juego pendiente.

D: Guantánamo (14 puntos), Holguín (8), Santiago de Cuba (8) y Granma (8).

La octava jornada comprende los siguientes enfrentamientos:

A: La Habana vs. Pinar del Río e Isla de la Juventud vs. Artemisa.

B: Cienfuegos vs. Matanzas y Mayabeque vs. Villa Clara.

C: Las Tunas vs. Ciego de Ávila y Sancti Spíritus vs. Camagüey.

D: Guantánamo vs. Granma y Holguín vs. Santiago de Cuba.

(Textos de Carlos E. Chaviano y Raúl Hernández Lima)