Tres cienfuegueros integran la Preselección del equipo Sub 23 a concursar en el Campeonato Mundial

En la serie 61 el novato cienfueguero Dani Oramas por su ofensiva y rendimiento se llevó la condición de novato del año y la posibilidad de integrar el equipo que representara a Cuba en el Campeonato Mundial Sub 23.

De su preparación y expectativas comentó Oramas, que en este entrenamiento conjunto ha sido muy útil por lo que le ha aportado en la técnica de tirarle a la bola para hacer contacto, además estoy consciente de la responsabilidad que tengo dentro del equipo por ser uno de los más experimentado en trasmitirle las enseñanzas y mis experiencias, pero ya algunos nos conocemos y hemos formado una gran familia y como todos tenemos un fin común de aportar un bien resultado en ese certamen.

Junto a Oramas militan en la preselección del Sub 23 el lanzador cienfueguero Luis Alejandro Serpa y el director del equipo Alain Álvarez, un villaclareño devenido cienfueguero pero que su carrera como manager la ha consolidado en Cienfuegos con logros en el Sub 23 y en el de mayores, pero todavía sin darle ese alegrón a los cienfuegueros de un título nacional.

La preselección de 35 jugadores con vistas a la Copa Mundial Sub-23 tiene tres receptores, nueve jugadores de cuadro, siete jardineros y 16 lanzadores. El grupo se reunirá en el Latinoamericano al mando del director Alaín Sánchez y el resto del colectivo técnico.

El campeonato Mundial Sub 23 previsto en Taipei de China se celebrará del 14 al 23 de octubre próximos. Participarán otros once equipos: Sudáfrica (No. 26), México (No. 4), Venezuela (No. 6), Nicaragua (No. 15), Japón (No. 1), Taipéi de China (No. 2), Corea (No. 3), China (No. 21), Países Bajos (No. 8), Alemania (No. 18) y Australia (No. 10).