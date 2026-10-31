Una deuda de gratitud

(Escrito por: Yoamaris Neptuno Domínguez)

Alden Knight (1936-2026) fue un actor multifacético que transitó con éxito por el teatro, el cine, la radio y el cabaret. En la televisión cubana dejó una impronta especial como conductor de espacios en vivo, protagonista de dramatizados y maestro de jóvenes actores en el Instituto Cubano de Radio y Televisión, hoy Instituto de Información y Comunicación Social. Su disciplina y coherencia artística lo convirtieron en un referente de excelencia. En 2009 recibió el Premio Nacional de Televisión, además de otros galardones que confirmaron su entrega al arte.

Comprometido con la cultura de nuestro país y sus raíces afrocubanas, nunca abandonó su pasión por decir poesía, que lo acompañó desde sus inicios y lo llevó a abrir las puertas de su casa para enseñar El arte de decir la poesía. Esa coherencia entre vida y obra, entre pasión y disciplina, constituye la huella que dejó en la cultura cubana: respeto por el arte y sus hacedores, excelencia en su desempeño como actor y fidelidad a su Cuba.

Durante la grabación, de izquierda a derecha: Abdis Rodríguez (camarógrafo), Alden Knight, Leyris Guerrero (guionista y directora), Ovidio Machín (director de fotografía), María Elena García (directora asistente)

¿Qué es El arte de decir la poesía? Sobre esta propuesta conversamos con Leyris Guerrero, narradora oral devenida realizadora audiovisual y directora de la obra.

«La novedad de mi propuesta es hablar de la existencia de la AK-DEMIA. Así bautizamos aquellos encuentros, pensando en su significado como lugar docente donde se imparte enseñanza al alumnado que aspira a prepararse para una carrera o profesión; además de jugar un poco con las iniciales de Alden Knight.

»Mi intención siempre fue dejar documentada esa experiencia que ocurría cada martes en la sala de la casa del Maestro. Esa sala se convirtió en escenario cómplice de tantos encuentros y sirvió de espacio para nosotros, que fuimos testigos de cómo fue creciendo nuestra AK-DEMIA gracias al interés que mostraban los aficionados a esta manera de hacer de “actor solista” —así denominaba Alden al declamador—».

Más que un documental, Leyris lo define como una entrevista documental:

«Es mi experiencia desde que puse por primera vez un pie en la sala de la casa de Alden, primero como alumna y luego como colega y amiga, condensada en unos pocos minutos. La estructura de introducción, desarrollo y desenlace es un guiño a mi quehacer como narradora y a la manera en que Alden trabajaba los poemas, porque así los dividía y nos enseñó a dividirlos para encontrar su esencia, comprenderlos y hallarles la historia que respaldaría luego nuestra interpretación en la escena (como en la narración oral, como en el teatro, como en la vida misma)».

Al fondo, el director de fotografía Ovidio Machín.

Un gesto de agradecimiento

«El material es una deuda de gratitud a mi profe bello, por todo lo aprendido a su lado, no solo como maestro, sino también como ser profundamente humano y como parte de esa generación de actores consagrados que hicieron del arte su pasión y su razón de vida. Por eso no escatimé esfuerzos ni me derrumbé ante las muchas puertas que se cerraron en el camino, porque otras sí se abrieron para él, gracias al cariño y al respeto que se ganó haciendo arte».

Leyris recuerda con emoción:

«Yo sabía que la única forma que tenía de agradecerle por todo y tanto era dejando documentada esa última etapa de su carrera y de su vida. Tuve el grandísimo honor de regalarle su último documental y, aunque no pudo asistir a su estreno, sí pudo verlo en la sala de su casa. Para siempre me llevo su humilde agradecimiento.

»No me considero realizadora; soy una artista agradecida por haber tenido la invaluable oportunidad de aprender de uno de los imprescindibles de la escena cubana.

»No puedo dejar de mencionar al excelente equipo que me acompañó. Tuve el privilegio de contar con profesionales que acogieron la idea desde el primer momento y no escatimaron esfuerzos para hacerle este regalo al Maestro. Por eso, más que un documental, esta entrega es una deuda de gratitud».

Un legado vivo y necesario

El material audiovisual El arte de decir la poesía es un testimonio íntimo y coral en el que la voz de Alden y la del equipo realizador se entrelazan para dejar constancia de un legado que sigue vivo en la historia cultural cubana.

Leyris habla desde la emoción de quien se reconoce discípula y amiga. La obra documenta la última etapa de la vida y la carrera del maestro Alden Knight, al tiempo que reafirma la importancia de la memoria cultural como raíz y continuidad del arte contemporáneo en Cuba.

La realizadora destaca el valor del material y sugiere que se proyecte en la televisión nacional, así como en instituciones de enseñanza artística, entre ellas la Universidad de las Artes (ISA) y la Escuela Nacional de Teatro.

Su visualización propicia un acercamiento a la vida y la obra del gran actor Alden Knight, permite comprender su coherencia artística y descubrir la pasión que puso en cada gesto, palabra y enseñanza.